La Belgique s'offre la Pologne encore une fois, une fois

?? Pologne - Belgique ??Batshuayi ouvre le score, les Belges prennent les devants ! #lequipeFOOTLe match en direct https://t.co/cUlISgLwxt pic.twitter.com/OfNHGW1dfE — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 14, 2022

Pologne (4-4-2) : Szczęsny - Cash, Wieteska, Glik, Kiwior - Szymański (Klich, 70e), Żurkowski, Linetty, Zalewski (Frankowski, 57e) - Zieliński (Swiderski, 57e), Lewandowski. Sélectionneur : Czesław Michniewicz.

Belgique (3-4-3) : Mignolet - Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen - Castagne, Tielemans, Witsel (Vanaken, 46e), T. Hazard (Foket, 62e) - E. Hazard (Trossard, 67e), Batshuayi (Openda, 67e), Mertens. Sélectionneur : Roberto Martínez.

MD

Au PGE Narodowy de Varsovie ce mardi, la Belgique s'est encore offert la Pologne (0-1), quelques jours après son brillant succès à Bruxelles (6-1) , et recolle avec les Pays-Bas dans le groupe 4 de la Ligue A, en Ligue des nations. Trois points obtenus grâce à Michy Batshuayi, clinique dans les derniers mètres et patron d'une attaque orpheline de Romelu Lukaku depuis le début du rassemblement.Dominateurs de bout en bout, les Diables rouges n'ont eu besoin que d'un quart d'heure pour concrétiser leur domination. Parfaitement servi par Youri Tielemans, l'attaquant de Chelsea prêté cette saison à Beşiktaş a admirablement croisé sa tête et permis aux Belges de prendre les devants. Le fan de comics a endossé son costume de super-héros et marqué le seul but de la soirée. L'addition aurait pu être plus salée, mais le but d'Eden Hazard (33) a été refusé pour hors-jeu et son frère Thorgan a vu sa frappe passer à quelques centimètres des buts de Szczęsny (54).Pour mettre fin au débat, laissez Robert Pattinson, Christian Bale et Ben Affleck de côté, on préfère largement Michy dans le rôle de Batman.