La Belgique atomise Saint-Marin, les Pays-Bas renversent l'Irlande du Nord

Avec un doublé de Romelu Lukuaku, la Belgique a violemment corrigé Saint-Marin (9-0) et s'est qualifiée pour l'Euro alors que la Russie, victorieuse de l'Écosse (4-0), s'en rapproche. Dans le groupe G, la Pologne a vaincu la Lettonie grâce à un triplé de Robert Lewandowski (3-0) et l'Autriche a battu Israël malgré un énième but d'Eran Zahavi (3-1). Enfin, les Pays-Bas ont retourné l'Irlande du Nord (3-1) et la Croatie s'est offert la Hongrie (3-0).

La déculottée de la soirée est pour... Saint-Marin

L'homme de la soirée : Bruno Petković

Le chiffre de la soirée : 60

Le loser de la soirée : la Lettonie

Le but de la soirée : Eran Zahavi

Une vilaine habitude ne se perd que très rarement, surtout quand les forces en présence sont déséquilibrées. Saint-Marin en a encore fait l'expérience ce jeudi soir au stade Roi-Baudouin de Bruxelles. Pourtant, les joueurs de Franco Varrella ont tenu presque une demi-heure, avant de craquer sur un but de Romelu Lukaku. Il n'en fallait pas moins pour que la machine soit lancée et que les buts soient empilés. Après un but de Nacer Chadli, l'attaquant de l'Inter a marqué une seconde fois, son 50but en sélection nationale à seulement 26 ans. Après ça, les Diables rouges ont inscrit six nouveaux buts - dont deux c.s.c - histoire d'enfoncer encore davantage les Saint-Marinais. Avec cette victoire, la troupe de Roberto Martínez est officiellement qualifiée pour l'Euro 2020.International croate depuis mars dernier seulement, Bruno Petković a déjà toute la confiance de son sélectionneur Zlatko Dalić. Logique puisque ce jeudi, alors que les coéquipiers de Luka Modrić accueillaient la Hongrie, le jeune attaquant du Dinamo Zagreb a inscrit un doublé. Ce qui lui permet de rendre ses statistiques encore bien plus attirantes, car il en est désormais à 4 buts en 6 sélections avec la Croatie. Ça valait bien une madjer.Robert Lewandowski est définitivement sur une autre planète depuis le début de saison. Incroyable de réalisme avec le Bayern Munich, l'attaquant polonais a inscrit un triplé contre la Lettonie ce jeudi soir. Avec ces trois nouvelles réalisations, il a enfin atteint la barre des 60 buts avec la sélection polonaise, creusant ainsi à nouveau l'écart avec son poursuivant Włodzimierz Lubański (48 buts). Hormis ça, Robert a marqué 18 buts en 17 matchs d'éliminatoires pour l'Euro. Très costaud.Alors qu'on se dirigeait doucement, mais sûrement vers la purge de la soirée, le match entre Néerlandais et Nord-Irlandais a connu une issue plus qu'alléchante. Et pour cause, à un quart d'heure de la fin de la rencontre, l'Irlande du Nord a ouvert le score grâce à un but tout moisi de Josh Magennis. Mais cinq minutes plus tard, Memphis Depay a endossé son costume de sauveur et a égalisé pour les Pays-Bas. Avant que Luuk de Jong ne donne l'avantage aux siens dans les arrêts de jeu, et que l'attaquant lyonnais n'inscrive un doublé salvateur.Le temps commence à se faire long pour la sélection lettone qui, après sa défaite ce jeudi contre la Pologne, n'a plus gagné un seul match officiel depuis octobre 2017, contre Andorre. Dernier du groupe G (celui où se trouvent la Pologne, l'Autriche ou la Slovénie) avec 7 défaites en 7 matchs, 24 buts encaissés et un seul marqué, la Lettonie est au plus mal. L'époque de Māris Verpakovskis n'est officiellement plus qu'un lointain souvenir.Meilleur buteur de ces éliminatoires pour l'Euro 2020 avant d'affronter l'Autriche ce jeudi soir, Eran Zahavi a encore fait parler la poudre. L'attaquant de Guangzhou, avec qui il a déjà inscrit 26 buts cette saison, a décoché une frappe aussi lourde qu'imparable pour battre Cican Stanković. Malheureusement pour les Israéliens, les joueurs de Franco Foda se sont réveillés sept minutes plus tard en égalisant, avant de prendre les devants au retour des vestiaires et de l'emporter finalement 3-1. Avec cette troisième défaite en sept matchs, Israël pourrait bientôt dire au revoir à l'Euro 2020.