La Belgique a choisi son hymne pour la Coupe du monde

WK-anthem "Warrior" van Oscar and the Wolf moet Rode Duivels in Qatar laten knallen #opvallend https://t.co/uJ5uZ9zm4b pic.twitter.com/g6LGu9uP5r — sporza (@sporza) September 12, 2022

BG

En modeLa Belgique a choisi son hymne, et l’heureux élu est le groupe Oscar and the Wolf et son titre(guerrier). Une chanson à la hauteur des ambitions des supporters belges, qui comptent énormément sur leur génération dorée (Kevin De Bruyne, les frères Hazard, Romelu Lukaku...) pour leur rapporter un premier trophée national. On retrouve dans les paroles du chanteur de synth-pop belge des envies de conquête du monde, de grands triomphes et de victoires. Un hymne ambitieux pour une sélection qui n'a jamais cachée ses envies de grandeur. Roberto Martínez, le sélectionneur des Diables rouges, a en tout cas tenu à exprimer toute la joie et la motivation que lui procurait la chanson :Les Diables belges sont prêts à faire vivre un enfer à leurs adversaires.