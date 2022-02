La balle perdue de Vincent Aboubakar à certains de ses coéquipiers

BB

Fin de parcours pour l'hôte camerounais ce jeudi soir, les Lions indomptables ont été défaits aux tirs au but par l'Égypte (0-0 1-3 après TAB) en demi-finales de cette CAN. Passé au micro de Canal + sport Afrique après la rencontre, le capitaine camerounais Vincent Aboubakar en a profité pour remettre en cause certains de ses coéquipiers sans pour autant les citer :Sur le plan individuel, Vincent Aboubakar a réussi sa CAN, meilleur buteur avec six buts, il est aussi le seul joueur de son équipe à avoir inscrit son tir au but face à l'Égypte. Ce constat amer ne doit pas déstabiliser pour autant cette équipe camerounaise, la prochaine échéance ne sera pas des moindres, car les Lions affrontent en mars l'Algérie pour tenter d'obtenir leur billet pour la Coupe du monde au Qatar en décembre 2022.Victoire impérative, sinon gare à la colère de Samuel Eto'o.