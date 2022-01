Diego Godín file à l’Atlético Mineiro

DIEGO "EL FARAÓN" GODÍN É DO #GALO! ???? O zagueiro uruguaio, presente em três Copas do Mundo com sua Seleção, assinou até 31/12/2022, com possibilidade de extensão, e é o novo reforço para a defesa Alvinegra: https://t.co/VTMhmajTIX¡Bienvenido, Godín! ??️ #GodínÉGalo pic.twitter.com/b0qxibeeUR — Atlético ? (@Atlético) January 12, 2022

À 35 ans, Diego Godín va découvrir le Brésil sous la tunique du champion en titre, l’Atlético Mineiro, pour une saison avec une option de renouvellement d'un an. Le défenseur était sous contrat avec Cagliari depuis l’été 2020, mais après douze matchs cette saison, les deux parties ont trouvé un accord pour une résiliation à l’amiable . International uruguayen le plus capé de l'histoire (153 sélections), avec quinze ans d'expérience entre l’Espagne et l’Italie, deux fois vainqueur de la Ligue Europa et deux fois finaliste de la Ligue des champions, Diego Godín revient sur son continent avec un sacré CV.Depuis le 21 décembre et son départ de l’Italie, le défenseur central se maintenait en forme dans le Clairefontaine uruguayen ( « Complejo Celeste » ), supervisé par Diego Alonso, nouveau sélectionneur national. Testé positif à la Covid-19 entre-temps, il se remet de la maladie avant de pouvoir faire le trajet direction Belo Horizonte. Quinze ans après, donc, Diego Godín retrouve le continent sud-américain pour un voyage qui semble sans retour vers une retraite bien méritée.Il faudra encore attendre avant d’enterrer