L'Uruguay freiné par le Japon

Uruguay (4-4-2) : Muslera - Cáceres, Godín, Giménez, Laxalt (Gonzalez, 28e) - Nández (De Arrascaeta, 60e), Torreira, Bentancur, Lodeiro (Valverde, 74e) - Suárez, Cavani. Sélectionneur : Oscar Tabarez.



Japon (3-5-2) : Kawashima - N. Ueda, Iwata (Tatsuta, 87e), Tomiyasu - Sugioka, Shibasaki, Nakajima, Abe (A. Ueda, 67e), Itakura - Miyoshi (Kubo, 83e), Okazaki. Sélectionneur : Hajime Moriyasu.

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Coaching presque gagnant. Dégommé par le Chili en ouverture (0-4) , le Japon s'est présenté face à l'Uruguay avec six changements dans son onze de départ et une équipe bien plus expérimentée. Un choix presque gagnant puisque le Japon s'en sort avec un match nul plus que mérité contre ladans l'Arena do Grêmio de Porto Alegre (2-2).Ce sont d'ailleurs les Japonais qui trouvent le chemin des filets les premiers par l'intermédiaire deKoji Miyoshi. Parti seul en contre, l'attaquant de 22 ans a littéralement blessé Diego Laxalt sur son crochet avant d'allumer Fernando Muslera (0-1, 25). Touché, l'Uruguay n'est pas du genre à se laisser couler et revient de suite dans la partie sur un penalty obtenu par Edinson Cavani après deux minutes de VAR et transformé par Luis Suarez (1-1, 32). L'attaquant parisien aurait même pu donner l'avantage à l'Uruguay mais son énorme praline du gauche des 25 mètres rebondit sur l'équerre d'Eiji Kawashima (35).Bien décidée à remporter le match et valider son ticket pour le tour suivant, laaccélère dès le retour des vestiaires. Sauf que Edinson Cavani et Luis Suarez manquent le cadre. Tout le contraire de Koji Miyoshi qui profite d'un ballon relâché par Fernando Muslera pour s'offrir un doublé (1-2, 59). Bousculé par une belle équipe du Japon, l'Uruguay va, une fois encore, se sauver sur un coup de boule de l'un de ses défenseurs centraux. En l’occurrence Jose Maria Gimenez qui fait une nouvelle fois parler son jeu de tête (2-2, 66). La suite ? Une parade folle de Kawashima devant Torreira (68), des contres japonais dangereux et une tête de Luis Suarez sur la barre (80).Avec ce match nul, le Japon peut espérer se qualifier pour le tour suivant, tandis que l'Uruguay va devoir s'imposer face au Chili pour terminer à la première place du groupe.