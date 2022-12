L’Uruguay élimine le Ghana, mais se fait rattraper par le karma

L’Uruguay a fait ce qu’il sait faire de mieux : éteindre les rêves ghanéens, comme en 2010. Sauf que cette fois, la bande à Suárez s’est fait sucrer la qualification par un deus ex machina nommé République de Corée, vainqueur dans le même temps du Portugal et devançant la Celeste pour un petit but marqué. Suárez et Cavani devraient en finir avec la Coupe du monde sur ce scénario dramatique.

Ghana (4-2-3-1) : Zigi - Seidu, Amartey, Salisu, Baba - Partey, Abdul-Samed (Kyereh, 72e) – Williams (Semenyo, 72e), A. Ayew (Bukari, 46e), J. Ayew (Sulemana, 46e) - Kudus (Issahaku, 90e+6). Sélectionneur : Otto Addo.



Uruguay (4-3-3) : Rochet - Varela, Giménez, Coates, Olivera - De Arrascaeta (Canobbio, 80e), Bentancur (Vecino, 35e) , Valverde – Pellistri (De La Cruz, 66e), Suárez (Cavani, 66e), Nunez (Gómez 80e). Sélectionneur : Diego Alonso.

Par Mathieu Rollinger, à Al-Janoub

L’histoire adore jouer avec ces boucles spatio-temporelles. En 2010, Luis Suárez sortait les mains pour stopper un tir de Dominic Adiyiah qui devait envoyer le Ghana en demi-finales du Mondial sud-africain. Si les supporters dessur le chemin du stade parlaient de revanche, l’actuel sélectionneur voulait remettre les choses à plat., haranguait Otto Addo. Douze ans plus tard et après quinze minutes de jeu à Al-Janoub, le sosie non officiel d’Idriss Elba aura vu un nouvel Uruguayen sortir les mains pour gâcher une occasion de but ghanéenne manifeste. Cette fois-ci, il s’appelle Sergio Rochet et est gardien. La victime se nomme Mohammed Kudus, fauché alors qu’il pensait profiter d’une frappe de Jordan Ayew mal repoussée par l’homme en rouge. Un hors-jeu avait été signalé dans un premier temps, et la VAR a tenté de réparer l’injustice en octroyant un penalty aux Africains. Et après cinq minutes de pourparlers, André Ayew s’élance mollement et trouve les gants de Rochet. Il y a douze ans, dans une situation similaire, le tireur malheureux Asamoah Gyan avait vécu un enfer après avoir manqué sa transformation, considéré comme un paria au pays. On ne souhaite pas un sort pareil à l’ancien Marseillais, mais force est de constater que la face du match a radicalement changé après ce fait de jeu : le Ghana est complètement sorti de son match avant de faire de même par rapport à la compétition. Sauf que le diable, le vrai, se cache dans les détails. Malgré la victoire des hommes de Diego Alonso, le succès coréen contre le Portugal (2-1) vécu en parallèle et un petit but marqué en moins privent les dinosaures de cette autre génération dorée d'une dernière danse en phase éliminatoire.Le passé est coriace, mais Luis Suárez s’en sort pourtant bien. Lui l’incarnation de la dévotion ou de la malice, selon les points de vue, s’en tire sans trop de dégâts lors de ses retrouvailles avec le Ghana. Le public n’est pas très vindicatif envers lui et puis, à la suite du raté d’Ayew à onze mètres, ses coéquipiers ont pu remettre la main sur le match. Si le petit ballon piqué de Darwin Nunez – pas le dernier des filous – est dégagé sur sa ligne par Mohammed Salisu, l’actuel joueur de Liverpool trouve l’ancien au second poteau. Le carnivore croque dans l’espace qui lui est laissé pour rentrer sur son pied et frapper. L’intervention du gardien Lawrence Ati Zigi n’est pas assez franche, et Giorgian De Arrascaeta peut surgir au second poteau pour pousser le ballon au fond. Le blond peroxydé du Flamengo ne s’arrête pas là, concluant d’une volée une magnifique action en une touche concoctée par Pellistri, Nunez et Suárez. Si Rodrigo Bentancur sort blessé, lapeut s’estimer heureuse de sa première période, à l’inverse de Ghanéens sonnés.Les frères Ayew ne reviendront pas du vestiaire, remplacés par Kamaldeen Sulemana et Osman Bukari. Ce dernier se met immédiatement à l’œuvre d’une frappe trop croisée, mais le Ghana a la tête ailleurs, ayant perdu toute l’énergie qui a fait sa force dans ce Mondial. La faculté de Luis Suárez à aller chercher des fautes, discuter chaque décision et donc pourrir le jeu ne les aide pas à retrouver un second souffle. Deux sursis leur sont cependant octroyés après l’heure de jeu, quand M. Siebert, après visionnage de la VAR, n’accorde pas de penalty à Darwin Nunez, pourtant bien bousculé dans la surface par Daniel Amartey, puis quand Facundo Pellistri manque le cadre au bout d’une nouvelle inspiration collective. Sur une volée de mammouth de Federico Valverde, c’est Zigi qui repousse l’échéance. Les crochets de Sulemana, la frappe trop croisée de Semenyo ou l’estocade de Kudus n’y changeront rien : le Ghana quitte le Qatar, laissant derrière lui l’image d’une sélection qui a su sortir du brouillard pour montrer le talent de sa jeunesse et son amour des drames. L’Uruguay se pensant sortir d’affaire est alors pris de panique quand les panneaux d’affichage indiquent que la Corée du Sud a pris l’avantage dans l’autre partie. Les yeux de Luis Suárez s’emplissent de larmes, et Edinson Cavani voit sa tête décroisée claquée par Zigi. Vecino, Maxi Gómez ou De La Cruz tenteront de forcer le destin. Mais au coup de sifflet final, ce sont 22 hommes qui quittent la pelouse la tête basse, encore secoué par l'ascenseur émotionnel qu'ils viennent d'emprunter.