L'Union s'offre le derby et enfonce un peu plus le Hertha Berlin

Hertha (4-3-3) : Lotka - Pekarík, Kempf, Boyata, Eitscberger (Mittelstadt, 46e) - Gechter, Tousart, Ascacibar (Ekkelenkamp, 76e) - Darida (Dárdai, 46e), Jovetić (Belfodil, 20e), Maolida (Serdar, 76e). Entraîneur : Magath.



Union (5-3-2) : Rönnow - Trimmel, Baumgartl, Knoche, Heintz (Ryerson, 72e), Giesselmann (Oczipka, 72e) - Haraguchi (Schafer, 61e), Khedira, Prömel - Becker (Michel, 82e), Awoniyi (Voglsammer, 82e). Entraîneur : Fischer.

L'Union fait la force.Dans un Olympiastadion bouillant pour assister à ce, l'Union Berlin fait logiquement plier le Hertha (4-1). Dans le sillage d'un Becker très remuant ce samedi, l'Union fait d'abord le siège des cages gardées par Lotka dès le début de cette partie. Lesmultiplient les corners, mais le portier polonais fait de la résistance. Quitte à parfois intervenir de la tête, comme sur cette tentative du Surinamais (29). Becker se met à nouveau en évidence quelques instants plus tard en déposant une galette sur le crâne d'Haraguchi, qui conclut avec l'aide du poteau. Seule une timide réaction deinitiée par Tousart et achevée par une tentative hors cadre de Maolida vient réveiller les supporters du Hertha, dans cette première période.Les fans des Bleu et Blanc s'enflamment, en revanche, dès le retour des vestiaires : sur un débordement côté droit, Belfodil centre à ras de terre, et Baumgartl se manque magistralement pour tromper son propre gardien. Une joie de courte durée, pour le Hertha. Car, bien servi par Giesselman, Prömel place à son tour un coup de casque hors de portée de Lotka. Les coéquipiers de Boyata tentent tant bien que mal de réagir, mais se font contrer par les visiteurs : Schafer lance la fusée Becker dans la profondeur, et le Surinamais parvient à conclure dans un angle fermé. Tout juste entré en jeu, Michel participe lui aussi à la fête et donne encore un peu plus d'ampleur au succès des hommes de Fischer. Avec cette belle victoire, l'Union se replace dans la course aux places européennes pendant que les locaux se compliquent sérieusement leur fin de saison.Le Hertha n'a décidément pas le goût des choses simples.