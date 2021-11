L'Union reste maîtresse de Berlin

Union Berlin (3-5-2) : Luthe - Friedrich, Knoche, Baumgartl - Trimmel (Ryerson, 90e), Khedira, Gießelmann, Haraguchi (Öztunali, 82e), Prömel (Möhwald, 71e) - Awoniyi (Becker, 83e), Kruse (Voglsammer, 90e). Entraîneur : Urs Fischer.



Hertha Berlin (4-2-3-1) : Schwolow - Pekarik (Jastrzembski, 71e), Stark, Dardai, Plattenhardt - Ascacibar, Tousart (Belfodil, 46e), Richter, Serdar, Mittelstädt (Boateng, 61e) - Piątek (Ekkelenkamp, 61e). Entraîneur : Pal Dardai.

JD

Berlin reste rouge et blanc.Pour le cinquième derby de la capitale allemande en Bundesliga, l'Union recevait le Hertha, à nouveau dans la peau du favori. Et une fois encore, lesn'ont pas failli à leur statut et fait respecter la hiérarchie face à un Hertha en grande difficulté (trois matchs sans victoire, à trois points de la place de barragiste), qui leur a permis de chiper la cinquième place du classement au Vfl Wolsburg. Imposant son pressing d'entrée de jeu, le FCU trouve la faille par l'entremise de son meilleur buteur Taiwo Ayonimi, lequel trompe rapidement Schwolow d'une frappe croisée à ras-de-terre. Direction le petit filet, c'est clinique et c'est son huitième caramel de la saison.A terre, le Hertha continue de s'enfoncer lorsqu'à la demi-heure de jeu, le capitaineChristopher Trimmel reprend un corner du droit à l'extérieur de la surface. Direction le même petit filet, le break est fait et il est confirmé à la pause, malgré une réduction du score signée Peter Pekarík, mais annulée par la VAR pour un hors-jeu de Krzysztof Piątek au départ de l'action. Si la paire offensive Awoniyi-Kruse manque ensuite de réussite, autant que le milieu japonais Haraguchi, son comparse défenseur Marvin Friedrich et le joker surinamien Sheraldo Becker, le Hertha Berlin ne parvient pas à profiter de cette baisse de régime du rival dans le second acte. La preuve puisqu'il faut attendre la 81minute pour voir Ishak Belfodil inscrire... la deuxième frappe cadrée du match au crédit de l'. Insuffisant pour espérer renverser la vapeur.Après ce résultat net et sans bavure, les deux rivaux se retrouveront le 19 janvier prochain au stade Olympique pour les 8de finale de la Coupe d'Allemagne. Reste à voir si la situation sanitaire permettra alors au public de revenir enflammer les tribunes.