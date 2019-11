L'Union prend le derby de Berlin sur la fin

5

Union Berlin (3-2-2-3) : Gikiewicz - Friedrich, Schlotterbeck, Subotić - Trimmel, Lenz - Gentner, Andrich - Ingvartsen, Andersson, Bülter. Entraîneur : Fisher.



Hertha Berlin (4-4-2) : Jarstein - Klünter, Boyata, Stark, Mittelstädt - Wolf, Skjelbred, Grujić, Dilrosun - Lukebakio, Ibišević. Entraîneur : Čović.

À croire que les gars de Berlin ont voulu ramener la moyenne de buts marqués à quelque chose de plus habituel, en Allemagne.Car après la pluie de réalisations observée ce samedi après-midi en Bundesliga, le derby a accouché d'un succès sur la plus petite des marges. C'est que les deux équipes, séparés de quatre points en deuxième partie de tableau, ont eu beaucoup de mal à se procurer des occasions. À l'heure de jeu, l'Union n'avait cadré que quatre frappes (sur onze tentées) et obtenu aucun corner contre... un seul tir bien ciblé pour le Hertha (sur trois essayés) et trois coups de pied de coin.Bilan : malgré une possession de balle en faveur des locaux et une poussée en fin de rencontre devant leur public, aucun tremblement de filet n'a été entendu... jusqu'à la 90minute, et un penalty transformé par Polter. Ainsi, les supporters de l'Union ont pu vivre le génial frisson de la célébration.Une partie de la capitale va verser des larmes, ce week-end.