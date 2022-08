L'Union ne s'arrête plus, Leipzig et Leverkusen goûtent (enfin) à la victoire

La 4e journée de Bundesliga a livré une partie de son verdict en ce samedi après-midi, avec le retour des gros au premier plan. Et si Leipzig, Leverkusen et le BVB ont assuré leurs parties, l'Union Berlin, de son côté, ne s'arrête plus et ne compte surtout pas lâcher son fauteuil de leader.

En dents de scie, comme souvent, le début de campagne du Borussia Dortmund a connu une fin poussive mais heureuse face au Hertha. Marco Reus a lancé les festivités en tentant sa chance à l'entrée de la surface sur une frappe écrasée, mais suffisamment déviée par Jonjoe Kenny pour que le ballon ne heurte la barre transversale d'Oliver Christensen (15). Une première alerte sur la cage blanche et bleue, qu'Anthony Modeste n'a eu de cesse d'embêter, manquant à chaque fois de précision dans ses faces à faces (21et 26). Le temps, finalement, pour le Français de régler la mire et de catapulter d'une belle caboche, le centre de Salih Özcan. Compteur ainsi débloqué pour le Martiniquais sous ses nouvelles couleurs et trois points donnés au BVB, désormais cinquième.Dans la Saxe, il aura fallu attendre quatre semaines pour voir le RB Leipzig glaner son premier succès de la saison. Chose faite face au VfL Wolfsburg. Bien décidés à stopper l'hémorragie de résultats en cette entame de campagne (deux défaites, un nul), les Taureaux ont ainsi pris le jeu par les cornes, pressant d'entrée et ouvrant le score dans la foulée. La main non-maîtrisée de Maxence Lacroix a effectivement offert un penalty aux locaux, transformé en force par Christopher Nkunku. L'ancien parisien a d'ailleurs suffi pour combler les siens de bonheur, faisant le break au terme d'une situation confuse dans la boîte wolfsbourgeoise. Le RBL s'est donc repris, dépassant son adversaire du jour afin d'intégrer le top 10. Avant d'assurément viser plus haut.Relégable en début d'après-midi, le Bayer Leverkusen a inversé la tendance en torpillant Mayence. Et la chance, élément manquant au B04 jusque-là, a souri en fin de première période. En effet, le corner de Kerim Demirabay a trouvé un Exequiel Palacios bien placé à l'entrée de la surface et auteur d'une jolie volée, malencontreusement prolongée dans ses buts par Jonathan Burkardt au moment de dégager. Ouverte, la route de la victoire est définitivement dégagée par Jérémie Frimpong, auteur d'un doublé en deux minutes. D'abord en concluant l'excellent service de Moussa Diabypuis en remportant son duel avec Robin ZentnerL'Union fait la force en ce début de saison. Les Berlinois ont effectivement enchaîné un quatrième match sans défaite, écrasant Schalke 04 dans la Veltins Arena, afin d'assurer leur place de leader. Le déverrouillage a d'ailleurs été rapide, Morten Thorsby profitant d'une remise de la tête de Danilho Doekhi sur corner, pour prolonger le cuir, du crâne, au fond des filets. Lucides, les Bleus ont tout de même su rester en place, poussant leurs adversaires à la faute. La manchette façon volley-ball de Robin Knoche dans sa surface est ainsi arrivée à point nommée, permettant à Marius Bülter d'égaliser d'un subtil penalty. Un feu de paille en réalité, éteint à peine la remise en jeu effectuée par Sheraldo Becker, d'un plat du pied contré, suivi de Janik Haberer, d'un missile imparable pour Alexander Schwolow. Inexistants, les joueurs de Gelsenkirechen couleront un peu plus après la pause, Becker, à l'affut des erreurs défensives, inscrivant un doublé. Remplaçant, l'élégant Sven Michel ira également de ses deux réalisations, dont un bijou en lucarne, du gauche, dans les ultimes instants. De retour dans l'élite, Schalke 04 (15) regarde déjà vers le bas.Le quatuor de tête allemand est finalement complété par une autre « petite » surprise : Hoffenheim. Défaite à une seule reprise depuis début août, la formation d'André Breitenreiter a en effet poursuivi sa route en l'emportant contre Augsbourg. Au résultat, lesont, à ce titre, ajouté la manière, en témoigne le seul but de la partie. Une sublime action collective à trois, mêlant le centre d'Andrej Kramarić, l'appui du droit de Robert Skov et la reprise, puissante, de Dennis Geiger. Simple et efficace pour se positionner en haut de l'échelle.