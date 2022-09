L'Union Berlin tient tête au Bayern, Fribourg prend les commandes

Invaincue depuis le début de la saison, l'Union Berlin a tenu bon face au Bayern Munich, permettant à Fribourg, vainqueur à l'arrachée à Leverkusen, de prendre la première place de Bundesliga. Cologne s'est également imposé, alors que Bochum a enchaîné une cinquième défaite en autant de rencontres.

Dans le choc tant attendu entre les deux patrons de cette Bundesliga jusqu'à présent, l'Union Berlin a conservé son invincibilité face à l'ogre Bayern Munich. En pleine bourre, le club de la capitale se permet même de trouver la faille en premier, Becker reprenant parfaitement un coup franc pour inscrire son cinquième but de la saison, déjà. Pas du goût de Kimmich, qui s'empresse d'égaliser d'une frappe téléguidée après un ballon mal repoussé. Les champions dominent largement la possession et se créent quelques situations via Sané ou Mané, mais Rönnow réalise des miracles dans ses buts à deux reprises. Leweling est même tout proche d'offrir le hold-up à son équipe, mais Manuel Neuer n'est pas non plus le premier venu. Un nul qui laisse Fribourg et le Borussia Dortmund aux deux premières places du classement.Dans une partie longtemps équilibrée, Bochum a cru prendre son premier point de la saison. Oui, mais voilà, la bande de Thomas Reis a finalement cédé une nouvelle fois, battus sur un doublé tardif de Fülkrug, qui permet au Werder de repartir avec un précieux succès pour basculer dans la première partie du tableau. Bochum reste lanterne rouge.Pas de vainqueur dans ce duel de deuxième partie de tableau, qui s'est joué dans les vingt premières minutes. Bien décalé sur la droite de la surface, Führich avait pourtant parfaitement lancé le VfB Stuttgart, en grand besoin de points. Un avantage qui n'aura tenu que trois petites minutes, Terodde remettant les deux équipes à égalité en profitant d'un petit ballon sur la gauche de la surface. Dos à dos, les deux formations ne se quitteront plus et n'avancent pas au classement.Le premier but de l'après-midi, et puis plus grand-chose. Dans le dur depuis l'entame de la saison, les Loups de Wolfsburg ont cédé face à Cologne. Sur une première incursion côté droit, Nmecha avait pourtant parfaitement trouvé le petit filet opposé pour lancer les siens. Mais derrière, les visiteurs n'ont besoin que d'une mi-temps pour renverser le scénario. Un excellent décalage de Kainz pour envoyer Ljubicic égaliser, un contre-son-camp gag du malheureux Otavio après avoir vu le ballon rebondir sur Casteels et un penalty du même Kainz, et l'affaire est jouée. Futur adversaire de Nice jeudi en Ligue Europa Conférence, Cologne poursuit son petit bonhomme de chemin, malgré le doublé de Nmecha en fin de partie, auquel répond admirablement Adamyan, lancé comme un frelon dans le dos de la défense pour mettre fin au suspense.Autre retournement de situation dans la Ruhr, où Fribourg s'est imposé aux forceps face au Bayer Leverkusen pour s'asseoir sur le trône de la Bundesliga. Demirbay avait pourtant profité d'une situation confuse dans la surface pour ouvrir le score, mais les visiteurs se sont fâchés après la pause. Sur corner, Ginter égalise, avant que Gregoritsch ne mette les siens devant d'un tacle rageur, à la suite d'une belle boulette de l'arrière-garde du Bayer. L'arme fatale Patrik Schick, buteur de la tête, ne suffira pas, puisque Fribourg repart avec la victoire grâce à Doan, venu couper au second poteau un ballon dévié sur corner.