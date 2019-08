L'Union Berlin s'offre le scalp du Borussia Dortmund

69

Union Berlin (4-4-2) : Gikiewicz - Trimmel, Friedrich, Subotić, Lenz - Schmiedebach (Gentner, 63e), Andrich, Becker, Bülter (Mees, 77e) - Ujah (Kroos, 79e), Andersson. Entraîneur : Urs Fischer.



Borussia Dortmund (4-2-3-1) : Bürki - Piszczek, Akanji, Hummels, Hakimi - Weigl (Guerreiro, 76e), Delaney (Dahoud, 46e), Brandt (Bruun Larsen, 86e), Reus, Sancho - Paco Alcácer. Entraîneur : Lucien Favre.

Union de fer, Union d'enfer !Oui, l'Union Berlin vendra chèrement sa peau de promu pour assurer son avenir dans l'élite. Les Berlinois l'ont prouvé ce samedi soir lors dude la troisième journée en s'offrant sereinement l'un des prétendants au titre : le Borussia Dortmund.Dans une Alte Försterei en ébullition, c'est tout d'abord le parcage qui frissonne. Dès la cinquième minute, Hummels adresse un centre fuyant qui trompe Gikiewicz, mais ne trouve personne. Pendant le premier quart d'heure, les visiteurs imposent leur patte avec 80% de possession. Mais l'Union parvient à trouver la faille à travers quelques contres intéressants et c'est en reprenant un corner dans la surface que Marius Bülter ouvre le score d'une lourde frappe contre le cours du jeu. La preuve, dix minutes plus tard, Paco Alcácer égalise en reprenant du bout du pied un caviar signé Jadon Sancho. Mais Bülter, prêté à l'Union par un FC Magdebourg tout juste relégué en D3, savoure trop le plaisir de jouer en Bundesliga pour en rester là et double la mise au retour des vestiaires.À partir de là, la résistance s'organise et l'Union se replie défensivement pour empêcher les visiteurs de revenir au score, jusqu'à ce que le buteur Sebastian Andersson ouvre son compteur personnel en venant faire le break à un quart d'heure du terme. Les Berlinois sont sur leur petit nuage et rien ne vient les perturber, pas même les pauses-fraîcheur et les onze minutes cumulées de temps additionnel.Et avec cette première défaite, le BvB (5) accuse déjà trois points de retard sur le RB Leipzig, assuré d'être seul leader à la fin de la journée. Mais ça, l'Union Berlin ne devrait pas trop s'en émouvoir.