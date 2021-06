L'Union Berlin jouera la Ligue Europa Conférence dans le stade du Hertha

MDR

Amabilités entre voisins.Alors que l'Union Berlin disputera la saison prochaine la Ligue Europa Conférence - la nouvelle compétition européenne de l'UEFA - le club de l'Est de Berlin va devoir procéder à un déménagement forcé. En effet, le stade de la Vielle Maison Forestièreen VO) ne remplit pas les conditions demandées par l'UEFA. En effet, l'enceinte de l'Union n'accueille que 22 000 spectateurs, dont les trois quarts assistent aux rencontres debout.Une configuration non conforme aux règles de l'UEFA, et qui oblige donc le club berlinois à faire appel à son voisin du Hertha, qui dispose lui d'une enceinte nettement plus académique, à savoir le Stade Olympique de Berlin et ses 75 000 places. Comme le rapporte le Berliner Zeitung , c'est donc dans l'enceinte de leurs voisins et rivaux que les joueurs de l'Union disputeront la jeune Ligue Europa Conférence. Première échéance : un barrage aller-retour les 19 et 26 août prochain.Franchement, un Union Berlin - Stade rennais là bas, ça fait pas rêver ?