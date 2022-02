L'Union Berlin grille un joker, Stuttgart creuse toujours

L'Union fait la force pour Augsbourg. Le FCA s'est offert une petite bouffée d'air frais devant le surprenant quatrième de BuLi, non sans le concours des visiteurs. Une mauvaise relance axiale de Gikiewicz a entraîné l'ouverture du score de Gregoritsch, au cours d'un premier acte dominé sans coup férir par Augsbourg. La transversale a choisi de sevrer Gregoritsch de doublé (40), quand Niederlechner a lui opté pour la saison des vendanges, en amont de celle-ci. Finalement, une frappe lourde de Hahn des 25 mètres a mis fin au suspense inexistant : les (autres) Bavarois ne sont provisoirement plus barragistes, et laissent leur potentiel fauteuil éjectable aux Loups de Wolfsburg.Une entrée Hrustillante. Explosion de saveurs à la Mercedes-Benz Arena où, au taquet dès l'entame, l'Eintracht Francfort s'est permis d'enfoncer un peu plus Stuttgart au dix-septième rang de Bundesliga. Les supporters du VfB ont enfin vu des buts pour leurs ouailles (pour la première fois depuis le 11 décembre), et lesont répondu par deux fois du tac au tac (et même de l'entrejambe via Anton)... mais c'était sans compter sur l'international australien Ajdin Hrustić. Auteur d'une délicieuse volée du gauche, dans la foulée de son entrée, puis en mode agent provocateur pour scorer le troisième pion desgrâce au dos de Mavropános, le milieu offensif s'est révélé être le poison de trop. La remontée fantastique se poursuit pour l'Eintracht.Inarrêtable Modeste. Totalement requinqué pour son troisième passage dans la ville de Lukas Podolski, Anthony Modeste a planté l'unique pion d'une rencontre opposant deux prétendants à l'Europe, et plus précisément à la Ligue des champions. Un contre éclair, au cours duquel Thielmann a notamment enrhumé Schlotterbeck, avant que l'avant-centre français n'enroule petit filet opposé sans faire de sentiments. Côté Fribourg, rien de notable ou presque, si ce n'est une avalanche de tirs non cadrés et un but refusé à Sallai, pour un hors jeu du malheureux Schlotterbeck, coupable de faire action de jeu.D'ordinaire plutôt spectaculaires, Mayence et Hoffenheim étaient visiblement en pleine opération décuve et ont bien failli se séparer sur un nul vierge. Hoffenheim a eu les situations les plus chaudes, en trouvant deux fois les montants (Rutter et Dabbur), Baumgartner y est lui aussi allé de son carafon menaçant (68), en vain pour titiller le cadre et remplir la besace de points pour intégrer le top 4. Car au cours des dix dernières minutes, le Sud-coréen Lee (avec l'aide de la barre) puis l'ancien Messin Niakhaté, sur penalty, auront fait mouche en faveur du FSV. Mayence, dixième, revient à une unité du TSG, huitième.Dans ce duel de bas de tableau, tout s'est décidé en première mi-temps. L'ancien Niçois et Lyonnais Pléa a claqué une tête plongeante après une remise astucieuse d'Hofmann au second poteau, alors que Janni Serra a gratifié son public d'un superbe enroulé du gauche excentré, qui a nettoyé la lucarne de Sommer. Le statu quo continue pour le quatorzième et le douzième de Bundesliga.