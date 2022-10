L’Union Berlin renverse Gladbach et garde son fauteuil de leader

Union Berlin (3-3-2-2) : Ronnow - Doekhi, Knoche, Leite - Ryerson, Khedira, Puchasz (Trimmel, 59e) - Schafer (Haraguichi, 59e), Haberer (Leweling, 74e) - Becker (Behrens, 74e), Siebatcheu (Michel, 59e). Entraîneur : Urs Fischer.

Borussia Mönchengladbach (4-2-3-1) : Sippel - Scally, Friedrich, Elvedi, Bensebaini (Jantschke, 90e+1) - Weigl, Kramer - Ngoumou (Herrmann, 74e), Stindl (Borges Sanches, 85e), Pléa - Thuram (Netz, 74e). Entraîneur : Daniel Farke.

La patte de l’Urs.Longtemps menés et endormis, l'Union Berlin, leader de Bundesliga, a pu compter sur le coaching de son technicien suisse Urs Fischer pour renverser le Borussia Mönchengladbach dans les tout derniers instants du match (2-1).Bien que méconnaissables, lesauraient pourtant pu prendre l’avantage dès la demi-heure de jeu grâce à Khedira : le capitaine du FCU tente sa chance depuis l’extérieur de la surface, mais Sheraldo Becker dévie le ballon du bras (29). Premier but refusé pour les locaux, qui sont même directement punis par Nico Elvedi : le défenseur suisse reprend de la tête un corner - venu de la droite et tiré par Lars Stindl - pour ouvrir le scoreAu retour des vestiaires, Gladbach garde le pied sur le ballon et le contrôle du match jusqu’aux changements opérés par Urs Fischer. Tout juste entré en jeu, Behrens va au casse-pipe et égalise d’un coup de tête courageux. Un premier coaching gagnant pour Fischer qui aurait même pu faire carton plein si Trimmel ne se trouvait pas en position de hors-jeu au moment de smasher sa tête (86). Mais qu’à cela ne tienne puisque le défenseur Doekhin, qui ne pouvait pas mieux choisir son moment pour inscrire son premier but de la saison, reprend de la tête un centre de la gauche de Lewellingpour donner l’avantage aux siens.Une victoire poussive pour des Berlinois qui ont habitué à mieux depuis le début de la saison, mais trois points qui leur permettent d'éjecter du trône le Bayern.