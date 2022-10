L'Union Berlin bat le Borussia Dortmund et conforte son leadership

Union Berlin (3-5-2) : Rønnow - Baumgartl, Knoche, Leite - Ryerson, Trimmel, Khedira, Haberer (Thorsby, 62e), Schäfer (Pantović, 87e) - Becker (Leweling, 87e), Siebatcheu (Behrens, 68e). Entraîneur : Fischer.



Borussia Dortmund (3-5-2) : Kobel - Süle (Hazard, 71e), Hummels, Schlotterbeck - Meunier (Malen, 46e), Bellingham, Özcan (Reus, 46e), Can (Reyna, 82e), Guerreiro - Adeyemi (Brandt, 46e), Moukoko. Entraîneur : Terzić.

Vingt grosses minutes, et un match déjà plié.Dans le choc de la dixième journée de Bundesliga opposant le leader au huitième du classement, l'Union Berlin s'est imposé en envoyant une gifle précoce sur chaque joue du Borussia Dortmund. Avec, dans le rôle du héros, Haberer : le milieu a d'abord profité d'une énorme boulette de Kobel pour ouvrir le score, le gardien glissant devant son but sur une passe en retrait, puis il a doublé le score en puissance sur une remise de Siebatcheu.Logiquement insatisfait, Terzić a alors procédé à un triple changement dès la mi-temps. D'autant que Becker aurait pu signer la troisième réalisation à la demi-heure de jeu, gâchant un face-à-face avec le portier adverse en envoyant sa tentative hors du cadre. Mais rien à faire, les locaux ont continué à se montrer plus cohérents et mieux organisés. Visiblement remis de sa bourde, Kobel a même dû sortir une tête de Baumgartl pour éviter une défaite encore plus large. À l'autre bout du terrain, son confrère Rønnow a été parfait : Bellingham, Reus et Moukoko (à deux reprises) ont tous buté sur le dernier rempart local.Hop, cinq points d'avance sur le dauphin en attendant la rencontre de Fribourg et sept sur les malheureux visiteurs !