L’UNFP met Bordeaux en carafe

L’UNFP a décidé de rompre l’union sacrée autour des Girondins de Bordeaux, finalement juste relégués sportivement en Ligue 2 alors qu'ils pouvaient sombrer administrativement. Dans un communiqué, le syndicat des joueurs professionnels met sur la table quelques petits problèmes trop vite occultés, tant sur le fond que la forme. Elle rappelle surtout que le traitement réservé aux joueurs ne peut servir à masquer l’incompétence de l’actuelle direction. À défaut de changer fondamentalement la donne, Gérard Lopez y perd cependant un peu de son aura et de son auréole de sauveur...

En voulant à tout prix « sauver » le soldat Lopez et le club historique qu’il préside, aujourd’hui enfermé dans une logique de trading, les instances n’ont visiblement pas pris en considération la condition future des joueurs…Étonnant, non ?https://t.co/a5aMvtwhrS pic.twitter.com/GQmJ2Oq0qT — UNFP (@UNFP) August 9, 2022

DNCG discréditée

« Les footballeurs ne sont pas solubles sous de hautes températures »

Par Nicolas Kssis-Martov

Il faut aller sur Twitter pour dénicher le véritable résumé de la position de l’UNFP.Bref, dans d’autres secteurs économiques, la CGT parlerait de patron voyou qui laisse planer la menace d’une fermeture d’usine pour faire avaler des licenciements expéditifs et récolter des aides publiques.Signalons au préalable que, contrairement à l'AS Saint-Étienne, a été acté un plan social qui débouche sur la perte de 70 emplois (sur 300 postes), alors que les trois quarts de la dette ont disparu ou encore que la métropole bordelaise a concédé une belle ristourne concernant le loyer du stade. Ces futurs chômeurs sont pour le moment les perdants oubliés du fiasco bordelais. Mais l’UNFP intervient sur un autre registre. Le syndicat ultra majoritaire des joueurs interroge le foot français sur les conséquences à moyen terme de la séquences dont nous sortons à peine. Contrairement à l’avis général, il s’étonne que la DNCG ait pu être contredite de la sorte - même si cela s’est déjà produit auparavant - par la Fédération.Ainsise trouve fragilisée. La jurisprudence girondine, avec les pressions extérieures politiques et aussi en interne au sein de la LFP, affaiblit inévitablement la force des prochaines décisions de cet organe de régulation, surtout s’il doit se prononcer sur des « institutions » de notre élite. Avec le danger que s’instaure, selon la tête du client, un deux poids deux mesures face aux sanctions.Une fois dressé le décor général, l’UNFP revient à sa raison d’être, la défense des joueurs-salariés et de leurs conditions de travail. L'Union des coprésidents Kastendeuch et Piat s’indigne en particulier de la demande exprimée lourdement auprès de certains membres de l’effectif, notamment ceux installés dans le fameux « loft » , de baisser sensiblement leurs émoluments. Bref la direction impose une forme de punition financière qui transfère sur les vilains petits canards la faute, voire le péché, des difficultés du club.En creux, et de manière beaucoup plus explicite sur les réseaux sociaux, l’UNFP n’oublie pas les us et coutumes du Gérard Lopez « patron » . Et parmi elles, ce loft, certes moins ausculté que celui du PSG , où sont relégués des salariés soumis à des types de brimades peu habituelles., continue l'UNFP.La tension s’avère si lourde que dans la foulée, Paul Baysse, un des « indésirables » toujours sous contrat et en outre membre de comité directeur du syndicat, s’est fendu d’un droit réponse afin de contrer les rumeurs lui imputant la position radicale de l’UNFP., écrit le défenseur.Il précise ensuite que son engagement dans les instances syndicales concerne d’abord les relations arbitre/joueur.Voilà pour le climat, avec une petite pointe de détresse et la fin de la parenthèse enchantée des manifestations en centre-ville. Finalement, l’UNFP ne fait que poser, avec un ton qui effectivement tranche avec l’ordinaire courtoisie du petit monde du ballon rond, une problématique fort simple. La sauvegarde d’un club historique peut-elle tout justifier, et en particulier tous les comportements de la direction ? En l’occurrence, elle est parfaitement dans son rôle, tout comme Philippe Poutou quand, en tant qu’élu, il exige en vain de conditionner les aides publiques à la garantie que tous les emplois soient sanctuarisés. La sympathie légitime que nous éprouvions pour la mobilisation des supporters ne peut dissimuler ce sévère retour à la réalité, surtout en terme social. Joueurs et avant tout salariés vont payer les pots cassés d’une situation dont ils ne portent guère la responsabilité...