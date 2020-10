L'Ukraine touchée par le coronavirus, un seul gardien disponible contre la France

CG

Tout va bien.C'est une équipe d'Ukraine très amoindrie qui va se présenter au Stade de France, mercredi soir. À la veille de la rencontre amicale face aux Bleus, les deux mains d'Andriy Shevchenko ne suffisent plus à compter les absents. En plus de six forfaits sur blessure, le sélectionneur ukrainien doit aussi déplorer de nombreux absents à cause du Covid-19 depuis l'annonce de sa liste. Six joueurs n'ont ainsi pas eu le droit de se rendre en France en raison du coronavirus : deux testés positifs et quatre cas contact du Shakhtar Donetsk.Mais les problèmes continuent cette semaine pour la bande de Sheva. Ce lundi, une dizaine de joueurs internationaux en provenance de l'étranger et appelés en renfort pour pallier ces forfaits ont passé un test PCR dans laboratoire de l'Hexagone. Résultat, les deux gardiens Andriy Lunin (Real Madrid) et Youri Pankiv (Oleksandria) ont aussi été testés positifs. Le titulaire habituel Andriy Pyatov étant aussi touché par le virus, l'Ukraine ne disposera que de Georgi Buschan, le quatrième portier de la sélection, pour occuper les cages face à l'équipe de France. En attendant, le règlement de l'UEFA - 13 joueurs disponibles dont un gardien pour jouer - fait que la rencontre pourra se tenir.La santé des joueurs d'abord, c'est bien ça ?