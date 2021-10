L'Ukraine glace la Finlande

Finlande (5-3-2) : Hrádecký - Raitala (Niskanen, 78e), Väisänen, Arajuuri, Toivio, Alho (Hämäläinen, 62e) - Glen Kamara, Lam (Nissilä, 61e), Lod - Pohjanpalo (Roope Riski, 78e), Pukki. Entraîneur : Markku Kanerva.

Ukraine (3-4-2-1) : Pyatov - Zabarnyi, Krystov, Matviyenko - Tymchyk, Stepanenko (Sydorchuk, 77e), Shaparenko, Sobol (Korniyenko, 46e) - Yarmolenko (Buletsa, 86e), Tsygankov (Zubkov, 77e) - Yaremchuk (Dovbyk, 86e). Entraîneur : Oleksandr Petrakov.

AB

En déplacement au Stade Olympique d’Helsinki, l’Ukraine s’est imposée face à la Finlande (1-2) et peut désormais s’asseoir à la deuxième place de ce groupe D avec deux points d’avance sur la Bosnie et quatre de retard sur les Bleus.Peu impressionnés par les bouillants spectateurs de la ville blanche du Nord et malgré le froid ambiant, les Ukrainiens ont pris les choses en main d’entrée. Tout juste échauffé, Andriy Yarmolenko, devant la surface, a lancé les hostilités d’une jolie praline enroulée dans les filets de Lukáš Hrádecký largement battu. Ladomine mais gâche, avant de se faire surprendre à la demi-heure de jeu. Coupable de relâchement sur corner, la défense permet en effet à un Teemu Pukki chanceux, de dévier un ballon anodin au fond pour égaliser. Le scénario semblé bouleversé mais comme souvent, c’était sans compter le talent de Roman Yaremchuk. Magnifiquement servi en une touche par Viktor Tsygankov au point de penalty, l’attaquant de Benfica contrôle du droit avant de se tourner pour placer son ballon du gauche et mettre les siens en têteL’Ukraine gère son match et procède en contre face à une attaque finlandaise obligée de jouer le tout pour le tout. Pukki a ainsi vu l’une de ses seules tentatives du second acte frôler les buts de Andriy Pyatov (65) puis Paulus Arajuuri, seul à la réception d’un coup franc, a à son tour totalement dévissé sa reprise (78). Malgré les tentatives, la stérilité des offensives de la Finlande n’aura malheureusement pas fait le poids.Première victoire pour l’Ukraine dans ces qualifications après cinq matchs nuls. Les Finlandais sont, quant à eux, provisoirement avant-derniers.