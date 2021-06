L’Ukraine, du frisson à la déception

Battue par l’Autriche (0-1) ce mardi à Bucarest lors de la troisième et dernière journée de la phase de poules, l’Ukraine s’est effondrée dans les grandes largeurs et, à moins d’un miracle, devrait sortir de la compétition dès ce premier tour. Une énorme désillusion pour la Sbirna, qui avaient pourtant montré de belles choses en ouverture contre les Pays-Bas.

Une faillite collective

Par Fabien Gelinat

Le passage de l’Euro à 24 équipes en phase finale depuis 2016 a élargi le champ des possibles pour les nations moins attendues dans la compétition. Pour l’Ukraine comme pour l’Autriche, la possibilité de rejoindre les huitièmes de finale était une opportunité crédible au sein d'un groupe avec un grand favori (les Pays-Bas) et un petit nouveau (la Macédoine du Nord). Et si, comme prévu, la deuxième place du groupe s’est jouée entre l’Autriche et l’Ukraine, la surprise est finalement venue de cette dernière, incapable de hausser son niveau de jeu dans sa « finale » contre les, qui ont pris le dessus grâce à un but décisif de Baumgartner, propulsant Alaba et ses copains en huitièmes de finale, une première dans le tournoi continental pour les Autrichiens depuis 1964, à une époque où le schéma de cette phase finale était très différent et beaucoup moins complexe. Tant pis pour l'Ukraine.L'avenir semblait pourtant coloré et chaleureux pour la. Après une défaite encourageante contre les Pays-Bas et une victoire à l’expérience contre une valeureuse Macédoine du Nord , la bande de Shevchenko pointait en effet à la deuxième place du groupe B avec quatre points, soit le même total que l’Autriche, mais un but de plus marqué. Autant dire qu’un simple match nul suffisait en ce lundi après-midi à l'Ukraine pour composter son ticket direct vers le tour suivant., prédisait d'ailleurs le Ballon d'or 2004 en conférence de presse à la veille du rendez-vous décisif.Dans la même veine, Sheva n'aura cessé de marteler son envie d'obtenirpour son équipe. Cela aurait-il mis trop de pression à Yarmolenko et compagnie ? Nul ne le saura, même si Roman Yaremchuk abondait dans le sens de son entraîneur devant la presse., avait lancé l’attaquant ukrainien. Résultat ? Zinchenko et ses coéquipiers ont rendu une très triste copie à l'Arena Națională : 5 tirs (contre 18 pour l’Autriche) et une impression d’avoir lâché l’affaire dès l'ouverture du score de Baumgartner, après seulement vingt minutes de jeu. Aucune réaction, aucun orgueil, aucune envie. Un désastre, alors que l’Autriche n’en demandait pas tant.Ce craquage mental et collectif, qui interroge, condamne surtout de manière quasi certaine l’Ukraine dans la suite de cette compétition. Avec trois points et une différence de buts négative (-1), les Ukrainiens sont déjà dépassés par la Suisse et vont devoir prier pour qu’un miracle se produise lors des prochains matchs pour espérer finir parmi les quatre meilleurs troisièmes, et accéder aux huitièmes de finale. En cas d’élimination, il s’agirait ainsi de la troisième en autant de participation pour la, qui a participé à toutes les éditions de l’Euro depuis 2012. Seulement, celle-ci aura cette fois un terrible arrière-goût de déception, tant la voie semblait ouverte pour s’offrir un petit luxe en retrouvant l'Italie samedi, avec le souvenir de cette défaite en quarts de finale du Mondial 2006 contre la. Mais la machine s’est lamentablement enrayée. Et elle ne devrait sans doute pas pouvoir redémarrer d'ici la fin du mois de juin.