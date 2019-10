L'Ukraine domine le Portugal et file à l'Euro, l'Angleterre y est presque

En s'imposant face au Portugal (2-1), l'Ukraine a validé son ticket pour l'Euro 2020. Un tournoi qui devrait se jouer avec l'Angleterre, large vainqueur de la Bulgarie (0-6). Dans les autres matchs, le Kosovo a battu le Monténégro (2-0) et la Serbie est sortie vainqueur de son duel en Lituanie (1-2).

82

Par Steven Oliveira

Battue en Tchéquie ce vendredi (2-1), l’Angleterre se devait de s’imposer en Bulgarie pour ne pas s’offrir un coup de chaud dans la dernière ligne droite des qualifications. Et c’est peu dire que le contrat est rempli. Il faut dire que Marcus Rashford a très vite donné le ton de la rencontre en s’amusant de la défense bulgare avant d’envoyer une mine sous la barre (0-1, 7). Une jolie action individuelle qui sera suivie par plusieurs autres collectives. D’abord avec un une-deux entre Harry Kane et Raheem Sterling qui se termine par un caviar de l’attaquant de City pour Ross Barkley (0-2, 20). Lui aussi adepte des esturgeons, Harry Kane distille un amour de centre pour le crâne de ce même Ross Barkley (0-3, 32), avant de servir deux fois sur un plateau Sterling (0-4, 45et 0-5, 69). Avant de participer, lui aussi, à la fête en fin de match (0-6, 85). Le prince Harry.Un mauvais gardien peut en remplacer un autre. Titulaire dans les cages du Monténégro, Danijel Petković fait parler sa science de la sortie aérienne manquée en permettant à Amir Rrahmani d’envoyer son coup de boule dans le but vide (1-0, 10). Avant de laisser sa place, sur blessure, à Milan Mijatović qui se fait vite remarquer en permettant à Vedat Muriqi de s’y prendre à deux fois pour doubler la mise (2-0, 35). Deux cadeaux que le Kosovo accepte avec plaisir. La finale pour la seconde place le 14 novembre prochain en Tchéquie va être succulente.Qui a dit que les Islandais ne s’appelaient pas tous Sigurdsson ? Certainement pas le coach Erik Hamrén qui reçoit Andorre avec trois Sigurdsson titulaires. Il y a d’abord la jeune pépite Arnór (20 ans) qui ouvre le score et son compteur en sélection (1-0, 38). Puis le robuste défenseur Ragnar qui s’offre une passe décisive sur le but de l’ancien Nantais Kolbeinn Sigthorsson (2-0, 65). Mais aussi la star Gylfi, qui n’a pas que des idées de génie puisqu'il manque son penalty (73).Perdre face à Andorre n’est jamais bon signe. Et cela révèle surtout le niveau d’une équipe. Pas étonnant, donc, de voir la Moldavie ne pas réussir à exister face à l’Albanie. Des Albanais qui ouvrent le score grâce à Sokol Cikalleshi, qui profite d’un centre mal repoussé par la défense moldave pour faire parler sa technique et son sens du but (0-1, 22). Avant d’être imité par ses compères Keidi Bare (0-2, 34), Lorenc Trashi (0-3, 40) et Rey Manaj (0-4, 90) qui ouvrent leur compteur en sélection.Le Portugal a beau être champion d’Europe en titre, son ticket pour l’Euro 2020 n’est pas encore composté. Tout le contraire de celui de l’Ukraine qui profite de ce succès face aux hommes de Fernando Santos pour valider sa qualification (2-1). Une victoire acquise en trente minutes grâce à Roman Yaremchuk qui est au rebond offensif d’un coup de boule de Kryvtsov bien repoussé par Rui Patrício (1-0, 5). Puis grâce à Andriy Yarmolenko qui profite de la passivité défensive des Lusitaniens et d’un joli centre de Vitali Mykolenko pour doubler la marque (2-0, 26). Avant que le show Andrij Pyatov démarre. Car oui, le gardien du Shakhtar a beau avoir 35 ans, cela ne l’a pas empêché d’écœurer les attaquants portugais. Et ce, même s’il a dû baisser les armes le temps d’un penalty transformé par Cristiano Ronaldo (2-1, 72) qui en profite pour inscrire son 700but en carrière. Pas de quoi donner le sourire à CR700, qui va devoir attendre un mois avant d’obtenir sa qualification à l’Euro 2020.La Serbie doit gagner pour espérer encore rêver. Même si cela va être dur. C’est bien connu, lorsqu'une équipe joue contre un adversaire supposé plus faible, le plus dur est d’ouvrir le score. Un classique qui s’est de nouveau avéré au LFF stadionas de Vilnius. Dominatrice, la Serbie a longtemps buté sur la défense lituanienne avant de voir Aleksandar Mitrović enfiler sa cape du sauveur en étant à la conclusion d’un superbe travail d’Adem Ljajić (0-1, 49). Et comme l’action a bien fonctionné, les deux hommes ont décidé de la répéter quatre minutes plus tard avec le même résultat (0-2, 53). Une bonne idée puisque Donatas Kazlauskas réduit la marque quelques minutes plus tard (1-2, 79).