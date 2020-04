L'UEFA veut que les places européennes soit attribuées au « mérite sportif »

2

L'UEFA a tranché.Dans un communiqué publié ce jeudi, l'UEFA a confirmé qu'en cas d'impossibilité à conclure les championnats, les résultats sportifs de la saison en cours feront foi pour l'attribution des tickets européens. Même si la priorité n'a pas changé :Mais en cas d'arrêt forcé, l'instance a décidé que leprimera pour déterminer les places européennes et non un éventuel classement UEFA. Elle se réserve d'ailleurs un droit de véto si une ligue nationale décide de n'en faire qu'à sa tête.Ainsi, la sélection des clubs européens devra reposer sur des. Sinon, les ligues nationales. Enfin, ce bouquet de participants à la C1 et la C3 devra être validé parTremble, Jean-Michel Aulas.