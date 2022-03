L’UEFA va supprimer le fair-play financier et le remplacer par un plafond de dépenses

1

AEC

Et on remet une pièce dans la machine Super League.Une révision des restrictions financières dans le football européen sera discutée par les principaux clubs lors d'une réunion jeudi, avec des limites sur les dépenses plutôt que des plafonds salariaux, explique le New York Times . L'UEFA devrait remplacer le fair-play financier, qui limitait les pertes, et mettre en place un plafond de dépenses fixé à 70 % des revenus issus des activités liées au football. Le journal américain rapporte que certains clubs avaient fait pression pour être autorisés à dépenser jusqu'à 85 % de leurs revenus. Les équipes qui dépenseraient trop pourraient être reléguées dans les compétitions de l'UEFA, de la Ligue des champions à la Ligue Europa, en passant par la Ligue Europa Conference.En cas de bonne santé financière, 10 millions de dollars supplémentaires pourraient être alloués pour ce que l'on appelle un bonus de durabilité. Ces mesures sont conçues pour essayer d'atteindre une forme d'équilibre compétitif et une plus grande durabilité pour les clubs. L'UEFA avait également envisagé d'instaurer des plafonds salariaux, mais leur légalité au regard du droit européen avait remis en cause le projet.Le PSG pourra continuer de proposer des salaires exorbitants à Sergio Ramos.