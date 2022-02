L’UEFA prête à abandonner une finale de Ligue des champions à Saint-Pétersbourg en cas de guerre

AEC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ne dites plus que le football n’est pas politique.L'UEFA serait prête à renoncer à une finale de Ligue des champions à Saint-Pétersbourg, prévue le 28 mai prochain, si la crise militaire en Ukraine s’aggrave, informe le Guardian . L’instance européenne subit une pression croissante pour déplacer le lieu de la rencontre après que le président russe, Vladimir Poutine, a annoncé sa décision d'envoyer des troupes dans la région orientale du Donbass en Ukraine. Si pour le moment, l’UEFA maintient la deuxième ville de Russie comme hôte de la finale, elle, a déclaré l'instance dirigeante dans un communiqué.L’impact serait davantage financier que sportif, puisqu'un seul club russe, le Zénith, est toujours en course en Ligue Europa. Gazprom, la compagnie de gaz russe, est au cœur du football européen et a des accords commerciaux de longue date avec l’UEFA. L’entreprise détient également le naming du stade dans lequel la finale doit être jouée : la Gazprom Arena. Le stade de Wembley à Londres serait l'une des possibilités étudiées par l'UEFA, surtout si l'affiche est entièrement anglaise. La saison dernière, la finale entre Chelsea et Manchester City avait été déplacée d'Istanbul à Porto, en raison de la crise sanitaire.Une deuxième délocalisation consécutive semble donc bel et bien possible.