L’UEFA présente sa réforme du fair-play financier avec un plafond salarial

The #UEFAExCo has approved new Club Licensing and Financial Sustainability Regulations. Featuring three key pillars of solvency, stability and cost control, new rules will come into force in June 2022.Full story: ⬇️ — UEFA (@UEFA) April 7, 2022

Une réforme qui permet un plus grand endettement, ça promet.Ce jeudi, l'UEFA a dévoilé les nouvelles règles du fair-play financier, qui seront effectives en juin prochain. Au cœur de la pandémie, l'instance avait décidé d'assouplir ses textes et ses sanctions pour éviter certains clubs de mettre la clé sous la porte. Mais il semblerait que tout cela soit fini. L'UEFA a officialisé plusieurs modifications concernant ses écrits sur le fair-play financier.Ces nouvelles lois seront mises en place progressivement, sur trois ans. Basé autour de trois axes majeurs (la solvabilité, la stabilité et la maîtrise des coûts) ce règlement est toujours censé aider les clubs à atteindre une viabilité financière durable. Concrètement, l'instance dirigée par Aleksander Čeferin va permettre de doubler le déficit autorisé sur trois ans (60 millions d'euros). Cependant, elle obligera les clubs à limiter les salaires de joueurs, et entraîneurs, les indemnités de transfert et les commissions d'agent à 90% de leurs revenus en 2023-2024, puis 80% et enfin 70% à partir de la saison 2025-2026, le temps que les contrats actuels arrivent à échéance.Les infractions seront passibles de pénalités financières et de mesures sportives.