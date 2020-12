L'UEFA prépare une révolution de la Ligue des champions à partir de 2024

JB

La grande révolution.Pour contrer l’idée d’une Superligue , l’UEFA voudrait complètement changer le format de la Ligue des champions à partir de 2024. Selon le, des discussions vont se tenir cette semaine pour mettre en place une compétition où les clubs joueraient dix adversaires différents en phase de groupes. L’UEFA voudrait mettre en place leutilisé aux échecs, qui permettrait de regrouper 32 ou 36 clubs dans une seule division, et ainsi mettre en place un tirage au sort qui sélectionnerait dix matchs (cinq à domicile, cinq à l’extérieur) pour chaque club contre des adversaires plus ou moins forts.Ce modèle permettrait ainsi un plus grand nombre de matchs entre les grandes équipes, et une diminution des rencontres de groupe sans intérêt. Dans ce nouveau format, les équipes qui atteignent les demi-finales de la compétition seraient automatiquement qualifiées pour la prochaine Ligue des champions. Mais ce nouveau fonctionnement entraînerait forcément un calendrier plus chargé (dix matchs en face de groupe à la place de six actuellement), et donc le possible « abandon » d’autres compétitions pour certains clubs (comme les coupes nationales).Un véritable casse-tête à venir.