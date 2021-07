L'UEFA interdit les bannières publicitaires aux couleurs arc-en-ciel

AB

Le courage de l'UEFA, épisode 365.L'instance européenne a interdit à Volkswagen d'utiliser ses banderoles publicitaires aux couleurs de l'arc-en-ciel pour les quarts de finale de l'Euro prévus dans les stades de Saint-Pétersbourg et de Bakou. En revanche, elles devraient bien être présentes à Munich et à Rome.La marque automobile a publié un communiqué dans lequel elle explique qu' «» . Et regrette «» .Volkswagen ne sera pas le seul sponsor impacté par cette décision puisque l'UEFA a demandé à toutes les marques d'en faire de même dans les stades russes et azerbaïdjanais lorsque des matchs de l'Euro auront lieu. Pour rappel, la législation russe interdit la, tandis qu'en Azerbaïdjan l'homosexualité n'est plus un délit depuis 2000 mais les personnes LGBT subissent encore une vague de répression de la part des autorités locales Somewhere, over the rainbow…