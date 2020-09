L'UEFA dévoile ses nommés pour le titre de joueur et entraîneur de l'année

1

NOMMÉS : Entraîneur d'équipe masculine de l'année UEFA 2019/20 Jürgen Klopp (Liverpool) ?? Hansi Flick (Bayern) ?? Julian Nagelsmann (RB Leipzig) ??

Hégémonie allemande.Le jeudi 1octobre se déroulera le tirage au sort tant attendu de la phase de poules de la Ligue des champions 2020-2021. Durant cet événement seront aussi décernés certains prix, notamment celui de l'entraîneur de l'année. Ce mercredi, l'UEFA a dévoilé les trois finalistes de chaque catégorie, et concernant les techniciens, l'Allemagne est plus que bien représentée.En effet, cette année, les nommés sont : l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, huitième-de-finaliste cette saison ; Julian Nagelsmann du RB Leipzig, demi-finaliste, et enfin Hans-Dieter Flick, le technicien du Bayern Munich, qui a soulevé le trophée aux dépens du PSG. De plus, Thomas Tuchel arrive en quatrième position. Concernant les joueurs, les nommés sont Kevin De Bruyne, le milieu de Manchester City (20 offrandes, 13 pions), et les deux joueurs du Bayern Robert Lewandowski (55 pralines en 47 matchs) et Manuel Neuer.À noter que chez les joueuses, Wendy Renard figure aussi parmi les nommées aux côtés de son ex-coéquipière désormais à City, Lucy Bronze, et de Pernille Harder, ancienne de Wolfsburg désormais à Chelsea. Tandis que Jean Luc Vasseur, son entraîneur à l'OL, sera en concurrence avec Lluís Cortés de Barcelone et Stephan Lerch de Wolfsburg.De quoi remplacer le Ballon d’or dans la tête des gens ?