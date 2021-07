L'UEFA dévoile la (vraie) équipe-type de l'Euro

Voici l'équipe de l'#EURO2020, sélectionnée par les observateurs et observatrice techniques de l'#UEFA OK avec ces choix... https://t.co/6CgrlTLl4I — EURO 2020 (@EURO2020FR) July 13, 2021

Et cette fois, elle est bien officielle, promis.Après la publication d'une fausse équipe-type de l'Euro 2020 ce lundi sur Twitter , dans laquelle de nombreux médias - dont nous,- a sauté à pieds joints, l’UEFA vient d’annoncer le vrai XI du tournoi. Une équipe qui, qu’on se le dise, à plus de gueule que sa versionDehors les Paul Pogba et Cristiano Ronaldo, c’est Romelu Lukaku et Jorginho qui apparaissent dans cette équipe. Outre Jorginho, Federico Chiesa, Leonardo Spinazzola, Leonardo Bonucci et Gigio Donnarumma sont les dignes représentants italiens de cette équipe. Autour d’eux, on retrouve notamment le talisman danois Pierre-Emile Højbjerg ainsi que l’inépuisable Pedri qui a par ailleurs été élu meilleur jeune de la compétition. Kyle Walker, Harry Maguire et Raheem Sterling représentent les malheureux Anglais.Il est où Goran Pandev ?