L'UEFA assouplit les règles du fair-play financier

Petit coup de Soupline.Comme attendu, l'UEFA a promis ce jeudi un assouplissement (temporaire) des règles dufinancier. L'instance européenne explique que des «» ont été adoptées afin de «» Le but étant d'offrir aux clubs un peu plus de flexibilité durant la période des transferts pour les aider à assumer les charges salariales, et «» .Les clubs auront donc 365 jours de plus pour mettre de l'ordre dans les comptes de 2020, et les années 2020 et 2021 seront considérées ensemble. En revanche, ces assouplissements des règles du FPF ne s'appliqueront pas à l'OM. Le club phocéen avait transmis début mars son dossier à l'instance de jugement du contrôle financier des clubs, et sera prochainement fixé sur son sort.Même le professeur Raoult aura du mal à les sortir de ce mauvais pas.