L'Udinese retourne la Juve et retarde son sacre

Alors qu'une victoire à Udine l'aurait sacrée championne pour la neuvième fois de rang, la Vieille Dame, en tête à la pause, s'est écroulée en seconde période avec un but vainqueur fou de Seko Fofana sur le gong. Cette équipe est toujours malade, mais garde un matelas de six points à trois journées du terme.

67

Alex Sandro dans tous les mauvais coups

Udinese (3-5-2) : J. Musso - Troost-Ekong, Becão (De Maio, 90e+4), Nuytinck - Ter Avest (Samir, 78e), R. De Paul (c), S. Fofana, Sema, Zeegelar (Stryger Larsen, 69e) - Nestorovski, Okaka. Entraîneur : Luca Gotti.



Juve (4-3-3) : Szczęsny - Danilo (Cuadrado, 75e), Rugani, M. De Ligt (c), A. Sandro - Ramsey (Matuidi, 60e), Bentancur, Rabiot - Bernardeschi (D. Costa, 60e), Dybala, C. Ronaldo. Entraîneur : Maurizio Sarri.

Tout était si bien ficelé : l'Inter qui se plante mercredi pour offrir un boulevard au classement, un déplacement chez un mal-classé pour enfin mettre tout le monde d'accord et éteindre la concurrence, Matthijs de Ligt qui prend ses responsabilités en première période... Mais comme souvent depuis la reprise, la Juve, en panne offensivement et friable derrière, a eu les jambes tremblantes et s'est même fait retourner sans vergogne sans réussir à faire honneur à son rang, retardant donc son neuvième sacre consécutif au cours d'une partie laborieuse. Vous aviez oublié Seko Fofana ? Vous n'auriez pas dû.Pas encore sauvée, l'Udinese accueille l'ogre turinois avec un solide 5-3-2 en phase défensive, mais ne se laisse pas envahir pour autant et n'hésite pas à se projeter pour apporter le danger. Preuve en est, le poteau de Wojciech Szczęsny trouvé par le maladroit Danilo à la suite d'un centre de Ken Sema (8). Pas pressée, mais pas inspirée non plus, la Juve ronronne : souvent bien muselé par le trio Troost-Ekong-Becão-Nuytinck, Ronaldo ne cadre pas lorsqu'une fenêtre de frappe lui est laissée (27). Finalement, après plus de 40 minutes de possession stérile, Matthijs de Ligt, brassard au biceps, sort de sa boîte à l'affût d'un second ballon et dégaine magnifiquement à ras de terre (0-1, 42).Le plus dur fait, la Juve va ensuite lever le pied. Mauvaise idée, évidemment : les locaux ont de l'espace et des jambes, et après un premier duel manqué (48), Ilija Nestorovski, oublié par Alex Sandro, trompe Szczęsny d'une tête plongeante à la suite d'un nouveau ballon enroulé par ce diable de Sema (1-1, 52). La suite n'est que crispation, prises à plusieurs sur un Paulo Dybala pourtant plein d'envie et enchaînement de frappes en tribune pour les. Avant le grand final : un rush fou de Seko Fofana – ancien Lorientais et Bastiais – se jouant d'Alex Sandro, De Ligt et Szczęsny tout en puissance pour offrir un succès inespéré aux siens (2-1, 90+2). À ce moment-là, il n'y avait déjà plus de fête à gâcher, mais un maintien à aller chercher – et désormais quasiment acté – pour les hommes de Luca Gotti. De toute façon, c'est toujours plus sympa à domicile, les sacres.