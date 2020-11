L'Udinese balaye la Lazio

Strakosha - Patric (Andreas Pereira, 76e), Radu, Acerbi - Parolo (Akpa Akpro, 45e), Fares (Marušić, 45e), Cataldi (Lucas Leiva 45e), Correa, Lazzari - Immobile, Luis Alberto (Caicedo, 62e). Entraîneur : Simone Inzaghi.



Musso - Santos, Nuytinck, Becão, Zeegelaar (Molina, 57e), Larsen - Arslan (Jajalo, 57e), Pereyra, De Paul - Pussetto, Forestieri (Walace, 80e). Entraîneur : Luca Gotti.

AH

Quatre jours après sa belle victoire sur le Zénith, la Lazio Rome recevait l’Udinese ce dimanche midi pour un match qui avait tout pour bien se passer sur le papier.Mais c’était sans compter sur l’Udinese, pas venue ici pour subir. Après un début de match calme coupé par une minute d’applaudissements en hommage à Diego Maradona (10), les visiteurs surprennent la Lazio sur un pétard signé Arslan, pourtant touché à la cuisse quelques minutes plus tôt mais qui fusille Strakosha à l’entrée de la surface (0-1, 18). Libérés par cette ouverture du score, les visiteurs ne s’arrêtent pas en si bon chemin même si De Paul (22), Samir (23) et Forestieri (29) manquent de réussite. En face, la Lazio peine à s’approcher du but de Musso. Pire : dans le temps additionnel, Pussetto fait le break au terme d’un une-deux à travers tout le campavec De Paul (0-2, 45+4).Regard noir au retour aux vestiaires, Simone Inzaghi effectue trois changements à la pause pour réveiller les siens : Lucas Leiva, Akpa Akpro et Marušić entrent en jeu. Effet immédiat, avec Lucas Leiva qui décoche une première frappe à l’entrée de la surface (47). Au-delà de cette tentative, le rapport de force s’inverse et la Lazio s'installe dans le camp de l’Udinese même si les occasions restent rares. Il faut attendre l’heure de jeu pour voir, enfin, Ciro Immobile se montrer dangereux sur une frappe croisée du droit (61). Mais la Lazio s’expose, et Forestieri en profite pour assommer lesd’une demi-volée puissante (0-3, 70). Sur le coup d’envoi, Immobile obtient et transforme un penalty pour l’honneur (1-3, 73). Pas de quoi enflammer la fin de match, bien gérée par l'Udinese qui obtient sa première victoire à l'extérieur de la saison.Une surprise ? La Lazio adopte juste la même préparation que Dortmund , avant leur choc.