L'ovation du public des Nets de Brooklyn à Kylian Mbappé

Barclays Center just went wild when Kylian Mbappé was shown on Who’s In The House. pic.twitter.com/jLkqHfmC2t — Chris Milholen (@CMilholenSB) January 3, 2023

La classe internationale.Même s'il était très pressé de revenir à l'entraînement, Mbappé a trouvé une bonne raison de partir en vacances : aller se faire mousser sur les parquets de NBA. Aux côtés de son pote Achraf Hakimi, les deux Parisiens ont profité de leurs jours de repos pour aller voir les Nets de Brooklyn battre les Spurs de San Antonio dans la nuit de lundi à mardi. L'occasion de mesurer sa cote de popularité et de recevoir une acclamation comme rarement un footeux y avait eu droit au pays du soccer. Et aussi d'admirer la douzième victoire consécutive des Nets.Puis la superstar française et le latéral marocain sont passés faire un petit coucou aux coéquipiers new-yorkais de Kevin Durant et Kyrie Irving dans leur vestiaire., a-t-il commenté, avant d'enchaîner les checks bien claqués et les accolades appuyées, avec Kyle Irving notamment. Les Parisiens ont joué aux fans, récupérant des maillots, et posant aux côtés de leurs joueurs préférés.Et puis cette petite excursion lui évitait aussi d'être dans les parages au moment où le champion du monde Lionel Messi rentrait à Paris. D'une pierre, deux coups.