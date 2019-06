L'Ouganda crée la surprise en s'offrant la RDC

3

RD Congo (4-3-3) : Matampi - Issama Mpeko, Luyindama, Tisserand, Masuaku, - Mbemba (Maghoma, 60e), M´poku (Bolingi, 51e), Bokadi - Meschack, Bakambu, Bolasie (Assombalonga, 70e). Sélectionneur : Jean Florent Ibenge.



Ouganda (4-4-2) : Onyango - Mugabi, Juuko, Wasswa, Walusimb - Khalid Aucho, Azira, Miya (Awany, 88e), Abdu (Muleme, 81e) - Okwi, Kaddu (Kyambadde, 75e). Sélectionneur : Milutin Sredojević.

Résultats et classement

MR

Lesprennent la tête du groupe A avec confiance. Après la victoire de l'Égypte contre le Zimbabwe ce vendredi soir en ouverture de la CAN , c'était au tour de la République Démocratique du Congo et de l'Ouganda de s'affronter. Favoris sur le papier, les Congolais ont complètement raté leurs débuts dans la compétition en s'inclinant logiquement face à une équipe d'Ouganda audacieuse. Cette dernière avait décidé de prendre rapidement les manettes de la rencontre. Sur un corner frappé au premier poteau, Kaddu est passé devant Bakambu, coupant la trajectoire du ballon avant de prendre à revers Matampi (0-1, 14). Les Léopards ont eu un mal fou à s'en remettre et les deux stars de son attaque, Bakambu et Bolasie, se sont montrées étrangement absentes des débats.Après la pause, la RDC s'est de nouveau faite surprendre sur coup de pied arrêté. Sur un coup-franc tiré par Miya, c'est Emmanuel Okwi qui a placé sa tête dans la lucarne de Matampi (0-2, 48). Malgré de nombreux changements de la part de Jean Florent Ibenge, les Léopards ne sont jamais vraiment parvenus à se mettre dans cette première journée de CAN. Rentré en jeu vingt minutes plus tôt, Bolingi a été à deux doigts de remettre les siens dans le droit chemin mais sa reprise a rebondi sur la barre d'Onyango (71). Par la suite, Okwi a bien failli s'offrir un doublé magnifique mais sa frappe est passée au-dessus (83). Aucun regret, le score restera finalement intact jusqu'au coup de sifflet final et la victoire inattendue de l'Ouganda.Avec cette défaite, la RDC est déjà mal embarquée. Et sa deuxième rencontre face à l'Égypte s'annonce déterminante.