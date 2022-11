L'ombre des primes de compensation plane sur la Tunisie

La Tunisie s'apprête à commencer sa Coupe du monde dans un contexte extrasportif compliqué, poussé par des conflits d'intérêts au sein de la fédération et une liste de joueurs qui interroge.

Danemark Tunisie Coupe du Monde 2022 Diffusion sur

Liste noire

Prime de risque

Le message d’Aymen Abdennour sur la liste et le football tunisien. pic.twitter.com/eHhCPX5Ykb — Noussour ?? (@NoussourTN) November 14, 2022

Par Adel Bentaha et Maxime Della Guardia

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ces mots, lâchés sur les ondes de ShemsFM, sont signés Saad Bguir. Le milieu de terrain devait en effet être inclus dans la liste de la Tunisie, en vue de la Coupe du monde. Présent durant l’ensemble du stage de préparation effectué en Arabie saoudite, l’intéressé est ainsi passé à la trappe au dernier moment.La mise à l’écart est légitimement difficile à encaisser, tout comme l’absence d’arguments en découlant."Allah ghaleb Saad" ("c’est la volonté de Dieu"), explique-t-il.L'histoire de Saad Bguir ne saurait dès lors être qu’une exception. Car à écouter l’intéressé, on y devine rapidement un climat pesant au sein de la fédération tunisienne.Un silence évocateur, venu dessiner les contours d’un mode de fonctionnement suspect au sein de la FTF. Ainsi, comme implicitement évoqué par Bguir, plusieurs de ses coéquipiers n’auraient pas dû se retrouver dans la liste. En cause ? Des primes supposément allouées par la FIFA, à chaque club du championnat tunisien envoyant un joueur au Mondial. Une information à prendre avec une bonne dose de conditionnel et difficilement vérifiable, qui justifierait cependant, pour de nombreux observateurs locaux, certains choix.Ce cas de figure a par ailleurs déjà été observé lors de la Coupe du monde 2018. En décembre 2017, avant de s’envoler pour la Russie, la fédération avait en effet signé ce même accord avec la FIFA, prévoyant donc le versement de primes de compensation aux écuries de Ligue 1 Pro. Aujourd’hui, nombreuses sont les rumeurs à évoquer l’usage d’un système similaire. Point de discorde principal : la présence d’Aymen Mathlouthi, 38 ans et deuxième gardien de l’Étoile du Sahel. N’ayant disputé que quatre rencontres depuis le début de saison, et alors qu’il annonçait vouloir prendre sa retraite l’an passé, voilà le vétéran convoqué en qualité de « quatrième portier » , dans la dernière ligne droite.Aujourd’hui, si le lien avec de prétendues primes semble beaucoup plus difficile à établir, la prise de parole de Saad Bguir a au moins eu pour effet de mettre la lumière sur une sérieuse problématique. La radio nationale IFM révélait ainsi la non-convocation d’Oussama Haddadi, latéral de Greuther Fürth, au terme d’un scénario rocambolesque . L’ancien du DFCO aurait en effet reçu plusieurs messages confirmant sa présence en sélection, avant que les documents ne soient supprimés. Cette situation, Dylan Bronn aurait également été proche de la connaître , sans l’intervention de Wahbi Khazri et Ellyes Skhiri, ayant fait pression auprès de la délégation pour que le défenseur de la Salernitana soit du voyage.Un contexte épineux, dont se serait bien passé Jalel Kadri, le sélectionneur, et qui a grandement fait réagir. En tête, Aymen Abdennour, excédé par des travers dont ne parvient pas à se détacher le sport tunisien., entamait le défenseur de Rodez aux 53 sélections, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.(Khaoui de Clermont et Ben Ouanes de Kasımpaşa, NDLR)Si Haddadi, Khaoui ou d’autres absents ont tout de même tenu à soutenir leurs coéquipiers et sélectionneur par différents communiqués, la tendance diffère totalement en ce qui concerne Wadii Jari et son équipe dirigeante. Déjà épinglée par la FIFA en raison d’ingérences politiques récentes en son sein, la FTF ne semble en effet aucunement rendre service à ses joueurs ou supporters, et renforce, à l’inverse, la malheureuse réputation traînée par de nombreuses sélections africaines à l’aube d’un grand tournoi. Face au Danemark, à Khazri, Msakni, Sliti et Ben Slimane de sauver la mise donc, en reprenant le contrôle sur le terrain. Pour que les Aigles reprennent, eux, leur envol.