L'OM vient à bout des Crocos

Après trois matchs sans victoire en championnat, Marseille a relevé la tête en s'imposant contre Nîmes (2-1). Au Vélodrome, l'OM a forcé la décision dans les vingt dernières minutes, sans parvenir à s'offrir une fin de match sereine. Le podium est à cinq points.

OM (4-2-3-1) : Mandanda - Sakai, Kamara, Ćaleta-Car, B. Sarr - Gustavo, Lopez - Thauvin (Njie, 78e), Payet (Sanson, 84e), Radonjić - Balotelli (Germain, 33e). Entraîneur : Rudi Garcia.



Nîmes (4-3-3) : Bernardoni - Maouassa (Paquiez, 72e), Miguel, Lybohy, Ripart - Ferri, Savanier, Bobichon (Bozok, 77e) - Thioub, Alioui (Guillaume, 62e), Bouanga. Entraîneur : Bernard Blaquart.

Tout était vraiment réuni pour passer une belle fin d’après-midi au stade Vélodrome : une équipe marseillaise plutôt séduisante sur le papier, Garcia ayant couché les noms de Payet et Gustavo (titularisé pour la première fois depuis le 2 février) sur la feuille de match, et une formation nîmoise souvent agréable à voir jouer cette saison et libérée après deux succès d’affilée. Une fois n'est pas coutume, les choix du technicien phocéen auront payé. Le premier revenant aura livré une belle copie, délivrant une passe décisive pour Germain sur l'ouverture du score, et le second s'est offert le luxe de marquer son premier but de la saison dans la foulée. Malgré la victoire (2-1), l'OM aura encore réussi à trembler dans les dernières minutes de la rencontre. Incorrigible.Plus de belles paroles, place aux actes. Le technicien phocéen le martèle depuis plusieurs semaines : le podium est encore accessible pour l’OM. Dans une enceinte bien garnie, mais pas vraiment bouillante, cette rencontre se présentait donc comme la dernière chance pour les Marseillais de s’offrir un sprint final haletant pour un ticket en Ligue des champions. Mais la partie commence sur un petit rythme, même si Balotelli tente d’allumer la première mèche d’une frappe bien repoussée par Bernardoni (6). Le seul frisson provoqué par l’attaquant italien, rapidement touché à la cuisse et obligé de laisser sa place à Germain après avoir laissé traîner sa douleur (33). En face, les Nîmois paraissent un peu barbouillés, moins éclatants qu’à leur habitude, et sont mis en difficulté par les passes bien senties de Payet, comme sur cette ouverture parfaite pour Thauvin, dont la tentative est contrée par Miguel (14). Les Marseillais dominent leur sujet, mais pêchent dans la finition : Radonjić est trop brouillon devant le but (22, 25), et la frappe sèche de Gustavo est déviée par un défenseur sur le poteau (41). Et bizarrement, la bande de Blaquart ne profite pas des espaces pour lancer des contres foudroyants, Bouanga étant le seul à mettre Mandanda à contribution. Pas vraiment le spectacle attendu.Heureusement, le second acte ressemble rarement au premier. Les Crocodiles reviennent sur la pelouse avec d’autres intentions, accélérant le jeu pour moins subir. La frappe de Thioub est repoussée par Mandanda (51), mais les occasions ne sont pas légion. Surtout, l’OM ne lâche pas le morceau, malgré les vents contraires. Pas toujours précis dans les transmissions, souvent moyens à la finition, les Phocéens pensent pourtant ouvrir le score par deux fois en un peu plus de dix minutes. Mais la VAR vient refroidir Radonjić (49) et Thauvin (62), tous deux signalés en position de hors-jeu. La peur des regrets est là, mais elle ne paralyse par des Marseillais persévérants et volontaires.Finalement, tout bascule en deux minutes. Le corner de Payet trouve Germain au premier poteau, dont la tête puissante est imparable (1-0, 72), avant que Gustavo ne fasse parler son talent d'un amour de lob à l'entrée de la surface (2-0, 73). Retours gagnants. Mais l'équipe de Garcia aime se faire peur et les Nîmois ne sont pas réputés pour abdiquer. Résultat, l'OM se fait peur en concédant un penalty transformé par Savanier (2-1, 82). Le spectre du retour angevin, quinze jours plus tôt, plane dans l'air. Et le Vélodrome n'est pas loin d'être réduit au silence au bout du temps additionnel, quand M. Schneider désigne d'abord le point de penalty pour une main de Sarr, avant de se raviser après visionnage de la vidéo pour signaler une faute sur le défenseur marseillais. Ouf, l'OM peut respirer, le podium est encore à portée de main.