L’OM, un effectif aiguisé

Efficacité, maître mot

Mandanda, la cure de jouvence

. Lorsque Jorge Sampaoli s’est exprimé en conférence de presse d’avant-match mercredi, il pesait chacun des mots qui sortaient de sa bouche. Au cœur d’un calendrier infernal (neuf matchs en un mois), il était indispensable de faire souffler les titulaires habituels de l’Olympique de Marseille comme Dimitri Payet ou Mattéo Guendouzi, dont le moteur commençait à fumer sous le capot. Confiance absolue en ses remplaçants pour affronter Qarabağ donc, un choix qui pouvait paraître risqué dans la mesure où un mauvais résultat forçait une grosse performance lors du match retour, toujours très compliqué en Azerbaïdjan, de ce seizième de finale de Ligue Europa Conférence. Sampaoli ne s’en cachait d’ailleurs pas avant la rencontre :. Pari finalement gagnant au regard du résultat (3-1). Si la prestation est loin d’avoir été aboutie, l’OM a su appuyer au bon endroit et au bon moment ce jeudi soir. Un classique lorsqu’on possède un effectif solide.Paradoxalement, malgré des statistiques en leur faveur (huit tirs à trois à la pause, 18 à 12 au coup de sifflet final), les hommes de Sampaoli ont plus souvent été mis en difficulté par le club azéri que l’inverse. Manque d’engagement ou simple gestion de l’évènement, il n’en reste pas moins que les Phocéens menaient pourtant 2-0 à la pause grâce à l’insatiable Arkadiusz Milik, dont les septièmes et huitièmes pions en 2022 ont rappelé à Qarabağ l'exigence du haut niveau.Le seul défaut dans la composition de départ de l'OM résidait finalement dans l'état de fraîcheur de ses titulaires., prédisait avec justesse Sampaoli la veille du match. D'où l'intérêt de remettre les cadors habituels pour plier le match dans les dernières minutes, une tâche accomplie sans broncher par Guendouzi, Bamba Dieng et Payet, remplaçant au coup d'envoi et impliqués sur le troisième but marseillais. De quoi atténuer la frustration d'un Steve Mandanda stratosphérique malgré un pion encaissé.Avec seulement sept matchs dans les jambes cette saison et un seul en 2022, contre Chauvigny en Coupe de France, voir Mandanda démarrer ce jeudi suscitait autant de curiosité que d’inquiétude. Quid du niveau de l’international français et de sa motivation ? Réponse : au top, l’un comme l’autre. Brassard autour du biceps, le grand Steve a sorti un match de patron. Trois arrêts, dont deux exceptionnels sur une frappe d’Ibrahima Wadji et une talonnade de Kady, deux sorties dans les pieds pleines de vivacité, des relances téléguidées et même de la réussite sur la mine de Filip Ozobić venue s’écraser sur son poteau.Une énorme performance qui, en plus de faire chavirer les fans d’, rassure Sampaoli sur le niveau de jeu de son gardien remplaçant, dont le passage en tant que numéro deux semble l’avoir rajeuni de dix ans. Surprenant ?si l'on en croit Payet., expliquait-il au micro de Canal+ Sport après la rencontre.. Pas decertes, mais à l’image de Pape Gueye, lui aussi excellent ce soir, et ses coéquipiers présents sur le terrain, Mandanda rappelle que l’Olympique de Marseille dispose d’un effectif pléthorique capable de jouer le podium en Ligue 1 tout en jouant le jeu en C4 et, pourquoi pas, être à jamais les premiers à remporter cette nouvelle compétition dans quelques mois.