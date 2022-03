L'OM troue Bâle

Dominateur pendant 80 minutes puis valdingué pendant les dix dernières, l'OM s'est offert un précieux succès ce jeudi soir au Vélodrome face au FC Bâle (2-1). Les Marseillais peuvent s'en vouloir de ne pas avoir creusé le score et devront se méfier au match retour, jeudi prochain en Suisse.

Panenka pour Milik

L'OM joue à la baballe

Marseille (4-3-3) : Mandanda - Rongier, Saliba, Ćaleta-Car, Kolašinac (Peres, 78e)- Guendouzi, Kamara, Gerson - Ünder, Milik, Payet (Harit, 78e). Entraîneur : Jorge Sampaoli.



Bâle (4-2-3-1) : Lindner - Tavares, Pelmard, Frei, Katterbach - Xhaka (Burger, 71e), Kasami - Ndoye, Esposito, Millar (Fernandes, 70e) - Chalov (Males, 70e). Entraîneur : Guillermo Abascal.

Sous le feu des critiques, Jorge Sampaoli se savait attendu au tournant ce jeudi soir. Pour la réception de Bâle au Vélodrome,a préféré la jouer soft en alignant un 4-3-3 somme toute classique avec la majorité de ses cadres titulaires et un Steve Mandanda de retour aux affaires dans les cages. Et bien lui en a pris, puisque les Phocéens ont rendu une prestation solide (2-1), bien aidés par des Bâlois peu inspirés pendant longtemps avant de pointer le bout de leur nez en toute fin de partie.Les Olympiens ne perdent pas de temps pour lancer les hostilités : bien lancé par Mattéo Guendouzi côté droit, l'intenable Cengiz Ünder décoche un premier missile qui trouve le montant de Heinz Lindner (8). Histoire de montrer que le danger vient de partout, Dimitri Payet, positionné côté gauche, tente une reprise, mais sa volée termine dans le petit filet (9). La nette domination de l'OM va être récompensée quelques minutes plus tard lorsque Guendouzi s'écroule dans la surface et obtient un penalty. Sans trembler, Arkadiusz Milik ouvre la marque en régalant l'assistance d'une panenka. Marseille est tout proche d'aggraver le score, mais Guendouzi voit sa tentative stoppée sur la ligne (28), avant que Milik ne manque son face-à-face avec Lindner (37). Peu sollicité jusqu'alors, Mandanda réalise une sublime parade pour sortir la frappe de Dan Ndoye (45+1) et permet aux siens de conserver une longueur d'avance à la pause.Marseille repart pied au plancher dans le second acte et pousse pour aller chercher le deuxième pion, si précieux dans une double confrontation (demandez au PSG). Ünder trouve Guendouzi, laissé totalement seul dans la surface, mais le chevelu envoie un drop dans le virage (53). Les hommes de Sampaoli accumulent les centres, et Milik n'est pas loin d'en profiter, mais il ponctue son enchaînement par une frappe sur le poteau de Lindner (60). Le Polonais se console sept minutes plus tard en s'offrant un doublé, d'un tir à bout portant, après le premier essai de Rongier. Les visiteurs décident alors de se réveiller et vont faire passer un froid glacial dans le stade lorsque Sebastiano Esposito trompe Mandanda d'une frappe croisée, sur l'une des seules incursions de Bâle dans le camp adverse. L'Italien semblait hors jeu, mais la VAR n'étant pas présente en C4, l'arbitre valide le but et offre un quart d'heure de frissons aux Marseillais. Les Bâlois reprennent espoir et sont à quelques millimètres de revenir au score, lorsque Rongier envoie une mauvaise tête en retrait vers Mandanda qui sauve cette bourde sur la ligne (85). Plus grand-chose à se mettre sous la dent par la suite, et l'OM finit par s'en sortir presque miraculeusement, après avoir pourtant dominé la partie pendant 80 minutes. Rendez-vous au Parc Saint-Jacques dans sept jours pour valider la qualification en quarts de finale.

Par Alexandre Lejeune