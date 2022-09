L'OM trop solide pour le promu auxerrois

En attendant les matchs du PSG et de Lens, l'Olympique de Marseille s'est offert un petit kiff en prenant la tête de la Ligue 1. L'AJ Auxerre n'a pas pu faire grand-chose pour empêcher les Phocéens de parvenir à leurs fins ce samedi (0-2), le promu se révélant impuissant face à un adversaire qui confirme sa solidité.

Gerson, y a le téléphone qui sonne

Sánchez à table

Auxerre (4-1-4-1) : Costil - Joly, Jubal, Coeff, Mensah - Touré - Raveloson (Niang, 57e), Hein (Sinayoko, 69e), Sakhi, Autret (Perrin, 69e) - Da Costa (M'Changama, 79e). Entraîneur : Jean-Marc Furlan.



Marseille (3-4-3) : López - Balerdi, Mbemba, Kolašinac - Kaboré (Gueye, 68e), Veretout, Rongier, Clauss (Tavares, 46e) - Gerson (Guendouzi, 59e), Suárez (Harit, 81e), Ünder (Sánchez, 59e). Entraîneur : Igor Tudor.

L'Abbé-Deschamps sonnait tristement creux le 10 février 2021 pour la dernière réception de l'Olympique de Marseille, au troisième tour de la Coupe de France. Rien à voir avec l’ambiance de ce samedi. Une enceinte pleine à craquer, 17 035 supporters ne demandant qu'à vibrer, mais à l'arrivée, la même issue que l'an dernier : malgré un onze de départ largement remanié (sept changements par rapport à l'équipe qui a débuté contre Clermont mercredi), le vice-champion de France était au-dessus du promu et demeure logiquement invaincu.Sourire aux lèvres lors de sa conférence de presse de veille de match, Jean-Marc Furlan avait évoquéchez l'Olympique de Marseille. Elles existent certainement, mais les joueurs d'Igor Tudor n'ont laissé aucune occasion d'en profiter à leur adversaire. L'odeur des fumigènes du parcage visiteur ne s'est pas encore dissipée que Jonathan Clauss sollicite déjà Benoît Costil (3). Cinq minutes plus tard, Cengiz Ünder enrhume son vis-à-vis et trouve le poteau, mais Gerson suit et la pousse au fond (8). Le Brésilien entrevoit même le doublé, mais il lui manque quelques centimètres pour devancer la sortie de Benoît Costil (13), avant d'éliminer Paul Joly et de buter sur le gardien icaunais (18).La possession est équilibrée, mais la sérénité marseillaise. À l'image de Leonardo Balerdi, tout en sang-froid pour crocheter Nuno Da Costa (23). Chancel Mbemba donne le ton en se montrant autoritaire dans son duel avec ce même Da Costa (14) et impérial sur les ballons aériens. Le numéro 99 se permet même une montée dans la surface adverse et un tir, trop croisé (42). L'AJA ne cadre qu'une seule fois dans ce premier acte, lorsque Gideon Mensah décoche une frappe lointaine... en plein sur Pau López (35). Le symbole de l'impuissance icaunaise, malgré l'envie de Gauthier Hein, pas avare d'efforts sur son côté.L'AJA prend les choses en main au retour des vestiaires et les centres de Mathias Autret font frissonner l'Abbé-Deschamps (47, 57). Lancé par Da Costa, Hein file au but à grandes enjambées, mais écrase trop sa frappe, gêné par le bon retour de Sead Kolašinac (61). Joly pense même égaliser, mais voit sa tête raser le montant (66). Jusque-là discrets offensivement, les Marseillais répondent grâce à leurs remplaçants. Nuno Tavares secoue le poteau, et Alexis Sánchez suit, mais Costil repousse (67). Même conclusion pour l'autre Sud-Américain, Luis Suárez, en pivot (75).Le Chilien ne laisse en revanche aucune chance au portier au moment de reprendre un centre de Mattéo Guendouzi, au bout d'une action intelligemment menée par Amine Harit (84). Son troisième but en Ligue 1, pour entériner l'issue de la rencontre. L'AJ Auxerre n'a plus battu l'OM depuis un doublé de Dennis Oliech au Vél' en décembre 2009 et basculera en deuxième partie de classement durant le week-end. Avec 16 points sur 18 et un troisièmede rang, les Phocéens s'offrent pour leur part quelques heures, au moins, au sommet de la Ligue 1. Les feux sont au vert avant de retrouver la Ligue des champions mercredi. Et tant que l'OM gardera cette solidité, il sera permis de rêver.