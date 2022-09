L'OM tombe les armes à la main à Tottenham

Réduits à dix après l'expulsion de Chancel Mbemba en tout début de seconde période, les Marseillais ont fini par craquer face à Tottenham. De quoi nourrir des regrets après avoir regardé les Spurs dans les yeux pendant plus d'une heure, et dominé nettement le premier acte. Des regrets, mais des promesses pour la suite.

L'OM comme à la maison

Sans Mbemba, l'OM chancelle

Lloris - Lenglet (Davies, 73e), Romero, Dier, Emerson (Kulusevski, 61e) - Bentancur, Højbjerg (Tanganga, 73e), Richarlison, Perišić - Son (Doherty, 85e), Kane. Entraîneur : Antonio Conte.



Pau Lopez - Mbemba, Bailly, Gigot - Veretout, Rongier, Clauss (Kolašinac, 70e), Tavares - Gerson (Balerdi, 49e), Guendouzi - Luis Suárez (Harit, 70e). Entraîneur : Igor Tudor.

Après une première période maîtrisée de bout en bout, on a commencé à craindre que l'OM nourrisse des regrets au coup de sifflet final face à Tottenham. C'était avant le début de la seconde période et l'expulsion de Chancel Mbemba, pour la première fois pris de vitesse par Son. La fois de trop. À dix, l'OM a dû ranger ses ambitions offensives au placard et mettre le bus. Ce qui a fonctionné pendant trente grosses minutes, avant que Richarlison ne s'envole, deux fois, pour faire décoller les. Battus 2 à 0 par le gros poisson de leur groupe, les Olympiens peuvent se consoler en se rappelant qu'ils ont fait plus que leur tenir tête pendant plus d'une heure. Ce qui est déjà beaucoup mieux que leurs aînés de 2020-2021. En un match, Marseille en a montré plus que durant toute la campagne précédente. Mais pas assez pour débloquer son compteur cette fois-ci. Pour l'instant.Pris dans les embouteillages londoniens - peut-être ceux causés par le cortège de supporters marseillais -, le bus de l'OM n'est arrivé au stade que moins d'une heure avant le coup d'envoi. Un retard qui n'a pas empêché les Olympiens de démarrer la rencontre pied au plancher. Alors que l'on s'interrogeait sur la capacité des Phocéens à bien figurer dans cette C1, les hommes d'Igor Tudor ont décidé de couper court au débat. Comment ? En acculant Tottenham pendant toute la première période. Certes, Antonio Conte et ses ouailles ont l'habitude d'attendre l'adversaire recroquevillés dans leur surface, mais quand même. Pendant 45 minutes, la maîtrise et la justesse technique étaient bien olympiennes, alors que Kane et consorts multipliaient les approximations. Seul bémol : Marseille n'a pas réussi à se créer d'occasion franche avant une belle frappe lointaine de Guendouzi, boxée par Lloris (45). En dehors de cela, les tentatives de Clauss (5), Tavares (19), Mbemba (29) et Guendouzi (31, 41) n'ont pas inquiété un Lloris pourtant fébrile sur une sortie, à l'image des siens. De l'autre côté, Pau Lopez, seulement inquiété sur une frappe molle de Kane à côté (40), s'est montré bien plus serein, y compris au moment de feinter Son d'un crochet avant de relancer. À la pause, les Olympiens avaient de quoi bomber le torse. Il ne leur manquait qu'une étincelle pour embraser la rencontre, alors que Mbemba, Gigot et Bailly tenaient lesà distance des cages olympiennes.Hélas, si cette étincelle est vite venue, elle a fait suite à un mauvais craquage. Celui de Chancel Mbemba. Impérial en première période, comme depuis le début de la saison, le Congolais a été pris de vitesse par Son d'entrée de seconde. Son tacle désespéré, en position de dernier défenseur, lui a valu un rouge (47) qui a fait chavirer la rencontre et noyé les espoirs marseillais. Kane n'a pas profité du coup franc suivant pour ouvrir le score, mais les Londoniens, en supériorité numérique, ont retrouvé des couleurs et de l'allant offensif. Pas assez aux yeux d'Antonio Conte qui a fait entrer Kulusevski après l'heure de jeu pour faire craquer le vaillant bloc olympien, étonnant de sérénité dans ce contexte. Mais c'est finalement sur une galette de Perisić que Richarlison a trouvé la faille de la tête, se glissant dans l'un des rares espaces laissés par les centraux marseillais. Assommés, les Phocéens concèdent un second but fatal quelques minutes plus tard, de nouveau sur une tête du Brésilien. Cruel pour des Olympiens tout proches de trouver la faille juste avant l'ouverture du score des, sur un bon centre de Kolašinac sur lequel Harit s'est montré un peu court. Submergé en fin de rencontre, l'OM quitte Londres avec zéro point dans la valise et une défaite amère, mais logique. En dépit du bilan comptable, le visage affiché par les Olympiens au Tottenham Hotspur Stadium augure toutefois des lendemains meilleurs dans cette Ligue des champions.