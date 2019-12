L'OM solide dauphin, Brest régale

Sur la pelouse d'Angers, l'OM a renforcé son statut de dauphin en s'imposant sans trembler (2-0) et Dimitri Payet a confirmé sa bonne forme. Un peu plus à l'ouest, Brest a déroulé contre Strasbourg (5-0) avec un triplé improbable de Cristian Battocchio. À Bordeaux, le match a été interrompu une trentaine de minutes en raison de la contestation des supporters.

Pas besoin d’y aller par quatre chemins, Marseille avait une idée claire derrière la tête au moment de se déplacer à Angers : enchaîner une cinquième victoire d’affilée et consolider sa place de dauphin. Mission accomplie, comme souvent historiquement dans l’enceinte angevine, l’OM est reparti avec les trois points (2-0). Pourtant, le SCO confisque le ballon (70% de possession à la pause) et Capelle fait briller Mandanda (15). Sauf que les ouailles de Villas-Boas sont cliniques. En jouant rapidement un coup-franc, Payet trouve Sanson dans le dos de la défense adverse et le milieu de terrain croise parfaitement sa frappe pour tromper Butelle (1-0, 17). La domination angevine est stérile, l’efficacité phocéenne redoutable. Avant la pause, l’arbitre accorde un penalty aux visiteurs pour une faute de Thomas sur Sakai, et Payet, l’homme du moment, ne tremble pas pour mettre son équipe à l’abri (2-0, 41).En prévision de la réception de Bordeaux, dimanche, l'OM peut sereinement lever le pied. Et Villas-Boas fait croquer : Lopez remplace Sakai, blessé, et fête sa centième apparition en Ligue 1. Sur le terrain, Angers fait tourner mais semble incapable de fissurer le bloc marseillais, toujours intraitable. La preuve : en dehors du frisson Capelle, le SCO ne cadre pas. Et il frôle même la punition, Santamaria enlevant la balle de 3-0 dans les pieds de Benedetto et Sanson manquant le doublé dans les derniers instants. Une victoire en patron et un coup de pression pour les concurrents, Marseille s'installant encore plus confortablement sur la deuxième marche du classement.Dans ce championnat illisible, de nombreuses équipes sont difficiles à cerner. Mais au stade Francis-Le Blé, cette rencontre a pu confirmer deux certitudes : Brest propose un football plaisant et Strasbourg possède deux visages bien distincts. Après une prestation décevante au Vélodrome, les Bretons se sont consolés en corrigeant le Racing (5-0), grâce notamment au triplé improbable de Cristian Battocchio. Au terme d’une première période équilibrée et pas toujours rythmée, le succès des locaux se dessine. Première flèche : Mendy se retrouve à la conclusion d’un joli mouvement collectif avec Battochio et Cardona (1-0, 21). Larsonneur et Sels ont le temps de s’illustrer, puis le festival Battocchio peut commencer : sur le côté gauche, le milieu offensif fait le break d’une frappe enroulée lointaine, déviée par le dos de Simakan (2-0, 45+1). Le premier pion de sa carrière en Ligue 1, en attendant la suite. Au retour des vestiaires, Brest appuie sur le champignon et Battochio signe un doublé d'une frappe pure en lucarne des vingt-cinq mètres (3-0, 53). C'est tout ? Toujours pas, l'idole de Rosario claque un troisième but après un nouveau mouvement collectif délicieux et une remise parfaite d'Autret (4-0, 75). Une prestation XXL, ponctuée par un ultime coup de maître : un penalty obtenu dans le temps additionnel et transformé en puissance par N'Goma, lui aussi auteur de son premier caramel dans l'élite (5-0, 90+3). Une démonstration ébouriffante pour briser une série de quatre matchs sans gagner : Brest revient provisoirement à cinq points du podium, Strasbourg retombe dans ses travers.