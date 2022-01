L'OM s'impose en patron à Lens

Dans un match maîtrisé quasiment d'un bout à l'autre, les Olympiens ont facilement disposé de Lensois trop timorés (0-2). Une semaine après avoir été accrochés par Lille, les Marseillais reprennent leur place de dauphin, et cerise sur le gâteau, Cédric Bakambu a déjà claqué. Soirée parfaite pour les ouailles de Sampaoli.

121

L'OM a mis Lens en apnée

??? ?? ????? | 0⃣ - 2⃣ | #RCLOMUn pénalty de Payet et un but du tout nouveau venu Bakambu permettent aux Olympiens de s'imposer à Lens !

@OM_Officiel sont à revoir gratuitement sur l'appli #FreeLigue1 https://t.co/KiP2hgdzdh pic.twitter.com/O45uvQjNgF — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) January 22, 2022

Le come-back réussi de Bakambu

RC Lens (3-5-2) : Faríñez - Gradit, Danso, Médina (Jean, 83e) - Clauss (Berg, 83e), Doucouré, Fofana, Frankowski, Kakuta (Pereira, 83e) - Sotoca (Da Costa, 60e), Saïd (Baldé, 66e). Entraîneur : Franck Haise.



OM (3-4-3) : Lopez - Saliba, Ćaleta-Car, Peres - Rongier (Balerdi, 90e), Kamara, Guendouzi, Gerson (Lirola, 75e) - Ünder, Payet (Harit, 90e), Henrique (Bakambu, 75e). Entraîneur : Jorge Sampaoli.

L'air en dehors des Bouches-du-Rhône sied actuellement à merveille à l'Olympique de Marseille. La meilleure défense de France (16 buts concédés) s'est à nouveau illustrée loin de ses bases. La clique à Payet, encore omniscient ce soir, vient de scalper un cinquième adversaire de rang à l'extérieur. Après Clermont, Nantes, Strasbourg et Bordeaux, c'est Lens qui est resté muet (0-2) dans un soir où, peu importe la manière dont les Lensois prenaient le problème, jamais ils n'ont été en mesure de le résoudre. Parce que lorsqu'il se décide à évoluer ainsi, l'OM devient une muraille.Si l’on devait imager les 35 premières minutes des Lensois ce samedi soir face aux Olympiens, cela ressemblerait à un nageur constamment en apnée dans un bassin dont il ne voit pas le bout. Monopolisation du ballon, pressing permanent, schéma offensif façon électron libre pour Payet et Gerson, les Marseillais asphyxient les Nordistes régulièrement incapables d’aligner trois passes. La clique de Sampaoli – qui avait décidé de laisser sur le banc Milik – voit Ünder allumer une première mèche facilement captée par Fariñez (9). Le portier vénézuélien, préféré à Leca dans un processus de transition des gardiens amorcé par Franck Haise, reste stoïque face à la passe laser de Guendouzi pour Ünder dont la praline file dans les gradins (14).Puis c’est le dos du gardien lensois qui fait office de miracle. Après une énième récupération marseillaise, Rongier catapulte un missile qui s’en va fracasser la barre de Fariñez, lequel voit le ballon lui rebondir sur le corps puis heurter son poteau droit. Les Artésiens peuvent brûler un cierge, mais ils n’ont pas le temps d’ouvrir la boîte d’allumettes qu’Ünder prend la profondeur dans le couloir gauche. Son centre au cordeau file vers Guendouzi, accroché légèrement par Medina. Stéphanie Frappart n’hésite pas un instant, et Payet prend parfaitement à contre-pied le portier lensois pour claquer son huitième pion de la saison. De quoi piquer l’orgueil des hommes de Franck Haise. Gradit sert Sotoca qui ne pique pas suffisamment son ballon face à Pau Lopez, sorti à toute vitesse (38). Deux minutes plus tard, Saïd se précipite trop (40).L’OM rentre logiquement aux vestiaires en faisant la course en tête, et Dimitri Payet remet rapidement le turbo après avoir soufflé. Le capitaine marseillais, dans un grand soir techniquement – deux roulettes coup sur coup en première période – s’offre un raid sur une trentaine de mètres, mais ouvre trop son pied droit (54). Lens renoue avec une certaine assise technique, tactique et réplique sur corner, Guendouzi est tout proche de tromper son propre gardien (56). Bollaert pousse à la révolte, Da Costa et Baldé entrent en piste. Pas de quoi chambouler Payet, dont le coup franc à l'angle de la surface sang et or est repoussé de justesse par Fariñez. Le mieux côté lensois est finalement une parenthèse très vite refermée. L'OM gère, donne le sentiment de maîtriser son sujet sans avoir à forcer. En face, ni Fofana ni Kakuta ne sont dans un soir à briller, et les Marseillais ne se privent pas pour en profiter. Sampaoli propulse Bakambu pour son come-back en France. Débarqué libre depuis la fin de son contrat en Chine au Beijing Guoan, l'international congolais régale sans réfléchir. Enfin, à peine deux minutes. Un une-deux de toute beauté avec Guendouzi et une frappe au ras du sol qui file dans les cages lensoises. Pas de doute, à 30 piges et après quatre saisons sur les terres de l'Empire du Milieu, son sens du but est toujours au max. Le break est fait, Lens ne reviendra plus, et l'OM de reprendre sa place de dauphin dans un soir où il ne pouvait rien lui arriver.