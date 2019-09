L'OM s'en sort bien à Dijon

En l'absence de plusieurs cadres, l'OM n'a pas réussi à bousculer la lanterne rouge pour prendre trois points à Dijon (0-0). Un match nul heureux pour des Marseillais largement secoués par le DFCO en deuxième période.

2

Amavi sauve l'OM

Marseille asphyxié, Dijon frustré

Dijon (4-2-3-1) : Gomis - Chafik, Ecuele Manga, Aguerd, Mendyl - Ndong, Amalfitano (Lautoa, 81e) - Baldé (Mavididi, 63e), Soumaré, Chouiar (Pereira, 81e) - Tavares. Entraîneur : Stéphane Jobard.



Marseille (4-3-3) : Mandanda - Sakai (Lihadji, 79e), Perrin, Ćaleta-Car, Amavi - Lopez (Radonjić, 68e), Strootman, Sanson - Sarr, Benedetto, Germain (Rongier, 83e). Entraîneur : André Villas-Boas.

Il faut être honnête, c'était une affiche qui n'avait rien de sexy. Des conditions climatiques difficiles, une lanterne rouge dijonnaise pas vraiment séduisante et un OM sans défense et privé de nombreux cadres après son nul contre Montpellier. Mais il y avait la possibilité d'une belle histoire pour un homme : Stéphane Jobard, adjoint de Rudi Garcia à Marseille la saison dernière, qui rêvait d'un premier succès en Ligue 1 face à ses anciens poulains. Sauf que Dijon a mangé la feuille de match en deuxième période et Marseille s'en est sorti avec un point (0-0). La délivrance attendra pour les Bourguignons.Le mois de septembre n’est pas terminé, mais Villas-Boas doit déjà faire avec des absences majeures en défense (Kamara, Álvaro) comme en attaque (Thauvin, Payet). Le bon moment, donc, pour le technicien portugais pour lancer le minot Lucas Perrin (20 ans) dans le grand bain pour être associé à Ćaleta-Car en défense centrale. «» , annonce Stéphane Jobard quelques secondes avant le coup d’envoi. Rendez-vous sur la pelouse : les Dijonnais misent sur leur supériorité dans le domaine aérien pour faire la différence, mais les coups de tête de Tavares (5) et Baldé (19) finissent dans la niche de Mandanda. Le début de la partie est plutôt équilibré, l’OM peinant à poser son jeu sous la pluie bourguignonne, malgré un premier frisson signé Lopez (3).Puis, les visiteurs prennent logiquement l’ascendant dans le jeu, s’installant dans le camp dijonnais et profitant des déboulés de Sarr côté droit pour déstabiliser la lanterne rouge. Après une frappe écrasée de Germain dans le petit filet (26), Perrin passe tout près d’un moment de folie en se retrouvant en position de buteur dans la surface pour envoyer son tir dans les nuages (30). Le rythme s’accélère légèrement : Benedetto (35) et Germain (39) ne trouvent pas le cadre pour Marseille, puis Amavi sauve les miches de son équipe en contrant une frappe de Baldé (42).À la quête d’un premier succès cette saison, Dijon n’a plus le droit de ronronner et doit se lâcher. Bingo, les hommes de Jobard l’ont compris. Le DFCO affiche un autre visage beaucoup plus conquérant après la pause et secoue sérieusement des Marseillais endormis. Les premières alertes de Chouiar (47) et Soumaré (48) donnent le ton, avant qu’Ecuele Manga ne fasse trembler le poteau de Mandanda d’un coup de boule (52). Marseille ne voit plus le jour, Benedetto est isolé et Dijon appuie encore sur le champignon. Après une nouvelle tentative de Chouiar (57), transformé depuis le retour des vestiaires, l'OM se retrouve miraculé grâce à la maladresse de Tavares et ses potes dans un cafouillage dans la surface (65).La fin de l'asphyxie pour les Phocéens ? Pas tout de suite, Mandanda se montrant encore décisif devant Soumaré (71) et Chouiar (76), alors que Radonjić fait briller Gomis et manque le hold-up sur un contre (72). Dans un deuxième acte très animé, Marseille sort de sa léthargie pour répondre aux nombreuses tentatives dijonnaises (Mavididi, Ndong) et croit même calmer le surprenant enthousiasme bourguignon sur une frappe puissante de Benedetto (89). Mais le score reste nul et vierge sans que cela n'arrange personne : Dijon reste lanterne rouge et l'OM s'installe au pied du podium.