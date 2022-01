L'OM éjecte Montpellier et file en quarts

Largement dominateurs, les Phocéens ont longtemps gâché et ont même vu Montpellier revenir grâce à l'attaquant congolais Béni Makouana (19 ans), qui a arraché une séance de tirs au but. Un exercice périlleux duquel l'OM a toutefois réussi à se sortir pour rallier les quarts de finale de cette Coupe de France.

Dimitri et Dimitry

Arek-en-ciel



Marseille (4-3-3) : Lopez - Lirola (Bakambu, 55e), Saliba, Ćaleta-Car, Peres - Kamara, Guendouzi, Rongier - Ünder, Payet, Henrique (Milik, 54e). Entraîneur : Jorge Sampaoli.



Montpellier (4-4-2) : Bertaud - Souquet, Cozza, Sakho, Ristic - Chotard, Leroy, Sambia, Mollet (Delaye, 79e) - Gioacchini (Guermouche, 79e), Wahi (Makouana, 70e). Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.



Les South Winners avaient souhaité mettre à l'honneur leur « King » , couronne sur la tête, avec un superbe tifo inspiré du drapeau de La Réunion. Dimitri Payet leur a bien rendu, ce samedi, comme à son habitude. Le capitaine marseillais s'est montré à la hauteur de sa saison et de sa réputation face à Montpellier, le club contre lequel il a le plus scoré. S'il n'a cette fois-ci pas marqué, le Réunionnais a assumé son rôle de patron en étant impliqué dans une pelletée d'occasions. Avant de donner la victoire aux siens en transformant le dernier tir au but. Tout bénéf’ pour l’OM qui, dans le sillage de son leader offensif, sera au rendez-vous des quarts les 8 et 9 février, comme Nantes, Amiens, Versailles et Bastia.Exceptionnellement dirigés par Jorge Desio puisque Jorge Sampaoli était suspendu, les Marseillais ont d'emblée posé les bases d'une première période qu'ils ont dominé territorialement. Installés dans le camp adverse, ils ont mis Dimitry Bertaud à contribution suite à un renversement de Payet vers Ünder, dont le tir du gauche a été repoussé (8). À la baguette sur coups de pied arrêtés, le capitaine olympien a trouvé la tête de Mattéo Guendouzi (25) puis celle de Duje Ćaleta-Car (26), mais aucun n'a attrapé le cadre. Le Réunionnais a aussi pris sa chance sur un coup franc qu'il avait lui-même obtenu, mais la barre l'a mis en échec (36). Guendouzi s'est procuré une autre occasion franche juste avant la pause en profitant d'une perte de balle de Florent Mollet à l'entrée de la surface... C'était sans compter sur ce diable de Bertaud (45).Côté montpelliérain, où l'on était privé de Téji Savanier, Stephy Mavididi, Jordan Ferri et Valère Germain, pas mieux. Le centre d'Arnaud Souquet a trouvé Nicholas Gioacchini, mais sans inquiéter Pau Lopez (15). L'Espagnol n'a pas non plus tremblé sur la frappe du droit signée Junior Sambia (28). Les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont obtenu quelques situations en contre, mais William Saliba a parfaitement couvert face à Gioacchini (32) et Duje Ćaleta-Car a intercepté la passe d'Elye Wahi (39). Un premier acte à sens unique, durant lequel les 5000 supporters locaux ont copieusement sifflé chaque prise de balle de Mamadou Sakho. En souvenir du bon vieux temps.Les Marseillais ont repris là où il s'étaient arrêtés en deuxième période, Luan Peres (50) et Pol Lirola (52) se mettant tour à tour en position dangereuse. Arkadius Milik et Cédric Bakambu sont rapidement entrés pour bouger un peu plus le bloc bas héraultais, un coaching payant puisque le Polonais, du gauche, a puni le MHSC à la suite d'un ballon mal renvoyé (74). Son sixième but en quatre matchs de Coupe de France. Sauf que l'avantage a tenu à peine cinq minutes. Une ouverture de Sakho mal appréhendée par Ćaleta-Car, et Béni Makouana s'est retrouvé face à Lopez, qu'il a réussi à lober (80). Un hold-up tant l'OM a multiplié les tentatives. Ünder (67, 88) et Payet (72) sont tombés sur un Bertaud en feu. Le Réunionnais (60) et le Turc (85) sont aussi passés à quelques centimètres de la lucarne. Sans succès. Poussés aux tirs au but, les Olympiens ont transformé chacune de leurs frappes. Pau Lopez s'est chargé du reste en s'opposant à Mihailo Ristić. L'OM a joué avec le feu mais échappe à la brûlure. Le Stade de France n'est plus qu'à deux victoires.