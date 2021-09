L'OM rentre dans le rang à Angers

Pour son troisième match en une semaine, l'Olympique de Marseille a calé sur la pelouse d'Angers. Les hommes de Sampaoli - qui avait largement remanié son onze - n'ont pas brillé à Raymond-Kopa, d'où ils ramènent un petit point.

L'OM a rongé son frein

Bernardoni, acte II

Bernardoni - Manceau, Traoré, Thomas - Cabot, Mendy (Taïbi, 84e), Ounahi, Ebosse (Mangani, 71e) - Fulgini (Brahimi, 71e), Bahoken (Cho, 66e), Capelle. Entraîneur : Gérald Baticle.



Lopez - Ćaleta-Car, Balerdi, Amavi (Luan Peres, 59e) - Rongier (Guendouzi, 84e), Kamara (Gueye, 77e), Gerson Lirola (De la Fuente, 59e) - Harit, Luis Henrique (Ünder, 59e), Dieng. Entraîneur : Jorge Sampaoli.

Après la belle victoire contre Rennes dimanche, Jorge Sampaoli appréciait le fait que son équipe, peu importe les joueurs alignés, proposait un football alléchant. Trois jours plus tard, ses troupes lui ont donné tort à Angers, où l'OM a concédé un match nul sans relief (0-0). Pour la première fois de la saison, les Marseillais – privés de Payet – ont semblé sans idées, peut-être un peu émoussés après trois matchs en moins d'une semaine. En face, le SCO s'est rassuré après la claque reçue face à Nantes (1-4).Avec 7 changements par rapport à la victoire de dimanche à Rennes, l'Olympique de Marseille a donc pour la première fois de la saison affiché des limites. Est-ce lié aux absences conjuguées de Guendouzi, Payet, Gueye, Saliba, Ünder et Luan Peres au coup d'envoi ? Peut-être. En tout cas, les Marseillais ont terminé la première période avec un seul petit tir au compteur, à savoir une tête contrée de Ćaleta-Car, sur corner. L'OM a pourtant frôlé l'ouverture du score via Luis Henrique, mis sur orbite dans la profondeur par Dieng, avant de se présenter seul face à Bernardoni. Mais le Brésilien a tergiversé, avant de se faire reprendre par l'ancien Nîmois (13). Tout n'a toutefois pas été à jeter pour les Marseillais qui, à l'arrêt offensivement, ont au moins tenu la baraque derrière, ne laissant qu'une frappe au SCO sur une demi-volée de Capelle, à côté. Une frappe partout, et une première période bien cadenassée.Malheureusement pour les spectateurs de Raymond-Kopa, la deuxième période s'est à peine déverrouillée. Car si cette 7journée de Ligue 1 a accouché d'un feu d'artifice sur de nombreuses pelouses, cela n'a pas concerné Marseillais et Angevins. Comme en première période, les Olympiens auraient pu plier l'affaire sur un face-à-face. Mais Bernardoni a encore été impeccable, cette fois face à Dieng (82). Finalement, c'est bien Angers qui s'est procuré le plus d'occasions, notamment par Brahimi (87), et Cho (90), mais sans vraiment inquiéter l'OM pour autant. En panne d'inspiration pour leur troisième match en moins d'une semaine, les hommes de Sampaoli se sont contentés d'assurer l'essentiel. Il faudra faire mieux dimanche contre Lens, avant de recevoir Galatasaray en C3.