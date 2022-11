Après la triste dernière place et l'élimination en Ligue des champions plus tôt dans la semaine, l'Olympique de Marseille a retrouvé le sourire ce dimanche soir en Ligue 1 en remportant l'Olympico face à l'OL (1-0).

Olympique Hotspur lyonnais

Faire bloc



Lopez - Mbemba, Balerdi, Gigot (Kolašinac, 61e) - Clauss, Rongier, Veretout (Payet, 84e), Tavares (Touré, 90e) - Under (Guendouzi, 61e), Harit - Sánchez (Gerson, 90e). Entraîneur : Igor Tudor.



Lopes - Gusto, Boateng (Diomande, 69e), Lukeba, Tagliafico - Caqueret (Tête, 76e), Mendes, Lepenant (Cherki, 76e) - Aouar (Reine-Adelaide, 46e) - Dembélé (Toko Ekambi, 46e), Lacazette. Entraîneur : Laurent Blanc.

Avant le coup d’envoi, le virage nord passe un message très clair : se montrer à la hauteur des attentes du club. Message reçu. Après une série de cinq matchs sans victoire toutes compétitions confondues, l’OM renoue avec le succès dans l’Olympico (1-0) et offre un début de mois de novembre plus ensoleillé à ses supporters.Sur la pelouse du Vélodrome, l'homme de la première période était français. Mais malheureusement pour les Phocéens, le Monsieur se trouvait sur le banc d’en face. En décidant de densifier l’entrejeu pour cadenasser la paire Rongier-Veretout, Laurent Blanc montre deux choses : d’abord qu’il a bien travaillé son sujet, et qu’il a trouvé les armes pour contrer les plans de Tudor. En témoignent les belles récupérations dans les pieds de Valentin Rongier (5) et celle de Caqueret, dans les pattes de Veretout (9). Les Marseillais peinent à se projeter, à récupérer les seconds ballons et voient surtout les milieux lyonnais échanger de courtes passes sur jeu court pour trouver ensuite Dembélé et Lacazette, dans les premières minutes. Bref, le clan lyonnais trouve toutes les solutions aux problèmes d’Antonio Conte mardi dernier.Mais un monsieur d’un mètre 69 a décidé de mettre la pagaille chez le nouvel entraîneur des Gones. En revenant aider ses coéquipiers au cœur du jeu, et en misant justement en une touche de balle, Alexis Sánchez a permis aux Marseillais de se sortir du bloc lyonnais, d’écarter le jeu, et de faire des ailes leur aire de jeu. Au départ de l’action, le Chilien est à deux doigts de reprendre un beau centre d’Harit dans le premier quart d’heure (12), Tagliafico permet aussi à l’OL de retarder l’échéance en positionnant bien son corps sur l’ancien pensionnaire d’Arsenal sur un centre de Tavares (19), enfin, le petit bonhomme rate l’immanquable sur un corner une poignée de secondes suivantes (20). S’il avait laissé le corner à Harit face aux, Veretout a cette fois-ci directement utilisé son pied droit pour servir un coéquipier dans la surface. Samuel Gigot se détache du marquage et envoie un coup de casque dans les filets de Lopez. Un corner d’ailleurs obtenu grâce à un certain Alexis Sánchez.Loin de s'avouer vaincu, les soldats de l’Olympique lyonnais reviennent des vestiaires avec de meilleures intentions. Grâce notamment à une réponse tactique. Trop souvent dos au but dans le premier acte, Dembélé laisse sa place à Toko Ekambi. Jeff Reine-Adelaide remplace quant à lui un Houssem Aouar en manque d’idées. Objectif : trouver plus de profondeur. Et les Lyonnais se montrent tout de suite plus percutants. L’ancien Angevin fait parler sa justesse technique pour trouver le Camerounais, qui ne parvient pas à remporter son duel face à Pau Lopez peu après l’heure de jeu (63), avant de tenter sa chance quelques minutes plus tard, en vain (76). Dominateurs, les Rouge et Bleu tentent de se remettre la tête à l'endroit, mais les Marseillais redescendent d’un cran et font bloc. L'entrée de Guendouzi à la place de Cengiz Under, dans un mauvais soir, va dans ce sens (61). Les visiteurs finiront par tenter leur chance à seulement quatre reprises en deuxième mi-temps, loin d’être suffisant pour ne serait-ce que prendre un point dans un Vélodrome tendu. Guendouzi est tout proche d’envoyer la balle duen fin de match, mais voit Lopes se coucher au bon moment pour maintenir l’espoir lyonnais (87). L’OM s’impose par la plus courte des victoires et repasse devant l’AS Monaco avant le choc à Louis-II le week-end prochain. Igor Tudor sort la tête de l’eau. Laurent Blanc a du travail.