L'OM rattrape la Lazio par la manche

Très bon pendant 45 minutes et devant au score grâce à Milik, Marseille a finalement concédé le match nul, ce jeudi soir au Vélodrome, la faute à l'efficacité de la Lazio Rome. En bon sauveur, le capitaine Dimitri Payet a tout de même permis d'arracher un nul qui entretient l'espoir de qualification.

À 30 secondes près

Payet, qui d'autre ?

Olympique de Marseille (3-3-3-1) : Lopez - Saliba, Ćaleta-Car, Luan Peres - Rongier, Kamara (Harit, 55e), Guendouzi - Lirola (Gueye, 85e), Payet, Ünder - Milik. Entraîneur : Jorge Sampaoli.



Lazio (4-3-3) : Strakosha - Lazzari (Marušić, 26e), Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj - Lucas Leiva (Cataldi, 52e), Bašić (Milinković-Savić, 52e), Luis Alberto (Akpa Akpro, 75e) - Anderson (Raul Moro, 75e), Immobile, Pedro. Entraîneur : Maurizio Sarri.

Trois journées, trois prestations intéressantes dans le contenu mais aucune victoire. L'OM se savait dos au mur dans cette phase de poules de Ligue Europa avant la réception d'une Lazio Rome pas au mieux non plus sur la scène européenne cette saison. Une nouvelle fois, les Olympiens ont mis les ingrédients qu'on leur connaît si bien : agressivité, folie et prises de risque pour faire mal aux Italiens. Avant d'être finalement punis par l'efficacité de Ciro Immobile et consorts qui les prive d'un premier succès de prestige. Heureusement que Dimitri Payet était là pour entretenir la flamme d'une équipe qui a donc définitivement le match nul dans la peau dès qu'on lui parle d'Europe.Intensité de tous les instants d'entrée et grosse ambiance en tribunes : pas de doutes, c'est une grande soirée européenne qui attend les Marseillais dans leur antre du Vélodrome, où 10 000 enfants ont pris place dans un virage nord fermé après les incidents contre Galatasaray. Et pour fêter ça, Valentin Rongier et ses petits copains prennent tous les risques dans la relance pour déstabiliser le bloc. Une domination illustrée par un coup-franc au-dessus de Payet (13), tandis que Milik se chauffe d'une tête décroisée bien sortie par Strakosha (18). L'OM est bien entré dans son match tandis que Ciro Immobile, finalement titulaire, est bien trop esseulé en pointe côté italien. Et c'est sur un centre de Cengiz Ünder que tout bascule, la VAR ayant vu l'accrochage de d'Acerbi sur Milik, donnant l'opportunité à l'avant-centre polonais de se faire justice depuis le point de penalty. De quoi faire bouillir le Vélodrome, qui se serait bien vu célébrer à nouveau si Payet avait montré davantage d'application (45+4). Le stade qui se glace finalement juste avant la pause après un coup de billard dans la surface olympienne qui offre l'égalisation à Luis Alberto sur la première possibilité des hommes de Maurizio Sarri. Cruel.Un coup sur le casque des protégés de Jorge Sampaoli qui leur fait encore tourner la tête à la reprise, à l'image de William Saliba, dont le contrôle foiré permet à Ciro Immobile de crucifier Pau Lopez dans un silence de cathédrale. Si séduisant pendant de longues minutes, Marseille est à la peine et Milinković-Savić est proche de plier l'affaire sur son premier ballon (53). Un petit quart d'heure pour retrouver leurs esprits et les Ciel et Blanc tentent tant bien que mal de sonner une – timide – révolte dans le sillage de Cengiz Ünder, dont le centre lointain vient terminer sa course sur le poteau, à la grande surprise de Strakosha (61). En manque d'idées dans les 30 derniers mètres adverses, à l'image d'un Amine Harit dans le dur après son entrée, Marseille s'en remet finalement à ses hommes forts pour sauver les apparences. Sur un ballon qui traîne dans la surface, c'est Payet qui surgit pour soulager les siens dans un angle impossible. Le capitaine est tout proche de tout renverser, mais sa tentative échoue sur le haut de la transversale (90). Rendez-vous dans trois semaines en Turquie pour voir enfin un succès ?