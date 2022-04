L'OM prend le dessus sur Reims au bout de l'ennui

Dans une rencontre longtemps soporifique, l'OM s'en est sorti miraculeusement grâce à un exploit personnel signé Gerson (0-1). Les hommes de Sampaoli reprennent six points d'avance sur leurs concurrents et sont plus que jamais favoris pour finir la saison deuxièmes de Ligue 1.

Premier acte abstentionniste

Gerson la révolte

Reims (5-3-2) : Rajković - Foket (Busi, 79e), Gravillon, Faes, Abdelhamid, Konan - Locko (Munetsi, 46e), Matusiwa (Kebbal, 89e), Lopy - Mbuku (Zeneli, 46e), van Bergen (Touré, 63e). Entraîneur : Óscar García.



Marseille (4-3-3) : Mandanda - Rongier, Saliba, Peres, Kolašinac (Gerson, 46e) - Guendouzi, Kamara, Gueye - Ünder (Lirola, 73e), Milik, Harit (Payet, 46e). Entraîneur : Jorge Sampaoli.

Rennes, Monaco et Nice victorieux plus tôt dans le week-end, l'équation était simple pour l'OM ce dimanche soir : il fallait impérativement un succès aux Marseillais pour reprendre six points d'avance sur leurs concurrents directs pour la seconde place. Dans un stade Auguste-Delaune principalement acquis à la cause des visiteurs, les Rémois ont longtemps joué le rôle de trouble-fêtes, prêts à tout pour annihiler toutes les initiatives adverses. Résultat : le spectacle n'aura pas été au rendez-vous et Jorge Sampaoli peut une nouvelle fois remercier Gerson, entré à la pause, qui a enfilé le costume de sauveur en fin de rencontre.Les Marseillais ont rapidement mis les ingrédients qui les caractérisent : une possession de balle conséquente, des permutations incessantes et un pressing ébouriffant, qui a débouché sur un premier pétard signé Arkadiusz Milik, stoppé par une manchette de Predrag Rajković (8). Derrière, pas grand-chose à se mettre sous la dent tant le premier acte s'est mué en un affrontement très (voire trop) tactique, manquant clairement de folie. Sans Dimitri Payet, laissé sur le banc au coup d'envoi, les Phocéens ont semblé en panne d'inspiration et se sont cassés les dents sur un bloc rémois compact, capable d'encaisser les coups sans rompre. Les locaux ont bien trouvé quelques failles dans la défense olympienne, notamment sur une relance hasardeuse de Steve Mandanda qui a permis à Mitchell van Bergen de tenter sa chance de loin, mais malheureux de tomber sur Luan Peres vigilant sur sa ligne (37). En bref : une première période soporifique qui ne restera pas dans les annales du championnat du siècle.Sans doute insatisfaits du triste spectacle proposé par leur formation, Jorge Sampaoli et Óscar García ont chacun procédé à deux changements dès la reprise. Mais le faux rythme entrevu pendant les 45 premières minutes a alors repris ses droits, avec l'OM conservant inlassablement le cuir, sans parvenir à faire sauter le verrou rémois. Mieux vaut tard que jamais : la partie a finalement gagné en intensité à l'aube du dernier quart d'heure. D'abord grâce à l'audacieuse tentative de Marshall Munetsi, légèrement trop enlevée (76) mais surtout par le somptueux numéro offert par Gerson. Sur son côté gauche, le Brésilien a décidé de tout faire tout seul, en éliminant Andrew Gravillon puis en décochant un missile à ras de terre, laissant Rajković pantoisEncore une fois, le duo Payet-Gerson (les deux entrants lancés au retour des vestiaires par Sampaoli) a illuminé le collectif marseillais, pourtant embourbé dans un redoutable traquenard. Les locaux ont timidement tenté de réagir en toute fin de rencontre, avec les percussions d'Ilan Kebbal notamment, mais il en fallait beaucoup plus pour bousculer le secteur défensif marseillais, contrôlé avec brio par William Saliba et ses compères. Comme souvent cette saison, l'OM n'aura pas été brillant mais l'OM s'en est sorti par un trou de souris, comme s'il ne pouvait plus rien arriver à cette équipe, qui reprend six points d'avance sur Rennes, troisième, alors que Reims stagne en treizième position.