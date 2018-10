L'OM, plutôt vilain face à Apollon

L'OM s'est fait accrocher à Limassol alors qu'il menait 2 à 0 face à Apollon. De quoi miner un peu plus sa confiance et amenuiser ses chances de qualification pour les seizièmes.

Le néant de la première période

Payet et Luiz Gustavo soulagent l'OM

Après les défaites de Rennes et Bordeaux , combinées à celle de Monaco en Ligue des champions, l'OM avait la lourde responsabilité de redorer l'indice UEFA de la France . Pas une mince affaire, que les hommes de Rudi Garcia ont semblé porter comme un fardeau face à l' Apollon , probablement l'adversaire le plus abordable de son groupe. On a longtemps cru que l'OM s'en sortirait grâce au talent de ses cadres, mais même en ayant mené deux à zéro, les Marseillais ont souffert et se sont fait punir. La preuve que cet OM est particulièrement mal en point.À quelques centimètres près, Kostas Mitroglou aurait pu rendre la soirée marseillaise confortable. Sauf qu'à la réception d'un centre de Maxime Lopez , le Grec a vu sa reprise de la tête frôler le poteau à la deuxième minute du match. La suite pour l'OM, c'est une autre grosse occasion pour Luiz Gustavo à la réception d'un corner de Dimitri Payet (21), puis le néant. Pas assez agressifs dans le pressing, les hommes de Rudi Garcia se sont laissés marcher dessus par les Chypriotes, et ont dû s'en remettre à Yohann Pelé (38) ou Hiroki Sakai pour préserver leur cage. Quand ce n'était pas Facundo Pereyra qui manquait le cadre sur une nouvelle situation chaude dans la surface olympienne. Si bien qu'à la pause, le 0-0 apparaissait presque comme une aubaine pour l'OM.Heureusement pour le peuple marseillais, il y a Payet. Cinq minutes après la reprise, à la suite d'un bon travail préparatoire de Nemanja Radonjić côté gauche, le Réunionnais fixe la défense avant d'ajuster le gardien de Limassol (0-1, 50). Un but aussi fin que la prestation de l'OM a été indigeste jusque-là. Malgré l'ouverture du score, l'équipe de Rudi Garcia continue de souffrir et doit s'en remettre à Bouna Sarr , entré à la pause à la place de Sakai, pour réaliser un miracle sur sa ligne (65). Mais paradoxalement, c'est dans ce nouveau temps faible très inquiétant que les Olympiens prennent le large par une frappe du gauche de Luiz Gustavo de l'extérieur de la surface, qui fait mouche (0-2, 67). Mais l'OM ne méritant pas forcément une victoire facile avec une telle prestation, les dieux du foot ont sûrement guidé le pied de Marković, qui à un quart d'heure de la fin claque une énorme frappe en lucarne (1-2, 75), dans une position qui, dans la plupart des cas, aboutit à un ballon directement en tribunes. L'égalisation dans les arrêts de jeu par Zelaya (2-2, 90+2) est douloureuse, mais totalement légitime pour un OM clairement malade. Si les Marseillais veulent sortir de leur groupe, ils vont devoir trouver des solutions. Très vite, car le prochain adversaire, c'est la Lazio Vale (cap) – Soumah, Roberge, Yuste (Marković 11), João Pedro – Sachetti, Bru – Sardinero (Papoulis 54), Pereyra, Carayol (Maglica 65) – ZelayaSofronis AvgoustiPelé – Amavi, Ćaleta-Car, Kamara, Sakaï (Sarr 46e) – Luiz Gustavo (Sertic 75), Strootman – Radonjić, Payet (cap), Lopez – Mitroglou (Germain 46).